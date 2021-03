Arriva in concessionaria la Suzuki Hayabusa

Dopo il sold out della web edition e il grande successo dall’Hayabusa Première Show, la manifestazione itinerante che ha visto l’Ultimate Sport di Hamamatsu (ne parliamo qui) protagonista di una trentina di giornate di presentazione presso altrettanti dealer selezionati, la più attesa novità Suzuki di questa stagione sta per giungere in tutti i Concessionari.

I motociclisti italiani hanno dimostrato grande interesse per l’Hayabusa non soltanto attraverso i media e sui social network. I dieci esemplari Web Edition, a tiratura limitata sono stati venduti attraverso la piattaforma di e-commerce Suzuki in meno di un weekend.

Anche la fase di prevendita sta andando molto bene, numerosi sono infatti i contratti firmati “a scatola chiusa”, sia da chi è già un possessore delle generazioni precedenti (vendute in totale in oltre 189.000 esemplari), sia da nuovi Clienti, tutti attratti dall’idea di poter saltare in sella all’affascinante erede di una stirpe leggendaria.

La terza generazione della Hayabusa riporta sulle strade un nome che ha segnato in modo profondo la storia delle moto sportive. La prima Hayabusa, soprannominata “The Beast” viene lanciata il 17 dicembre 1998 alle ore 14.17, da quel momento si creò la categoria Ultimate Sport, portando le prestazioni motociclistiche a un livello mai raggiunto prima da un mezzo di serie. A rendere unica quella moto erano le forme fuori dagli schemi, figlie di uno studio aerodinamico all’avanguardia assoluta. La seconda generazione, introdotta nel 2008, è rimasta fedele agli stilemi della progenitrice e ha saputo confermarsi il punto di riferimento indiscusso del mercato, grazie all’esuberanza del suo motore. Oggi il testimone passa idealmente al nuovo modello, che raggiunge incredibili livelli in termini di prestazioni, piacere di guida e affidabilità. A rendere possibile questo balzo epocale sono l’attenta riprogettazione di ogni particolare, l’impiego diffuso di componenti di prima qualità e l’adozione delle più raffinate tecnologie oggi disponibili in ambito motociclistico.