Arriva in Italia CUPRA Leon VZ Carbon

CUPRA continua a dare impulso alle sue credenziali ad alte prestazioni con l’introduzione della versione speciale CUPRA Leon VZ Carbon. Con l’ultima arrivata nella gamma, il brand rende tributo ai modelli di competizione e arricchisce la propria offerta con una versione ancora più sportiva della hatchback 5 porte, disponibile nelle motorizzazioni 2.0 TSI 300 CV (221 kW) DSG, 2.0 TSI 245 CV (180 kW) DSG, e anche ibrida plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV (180 kW) DSG. Questa nuova versione esclusiva esprime appieno lo spirito e le prestazioni di CUPRA.

CUPRA Leon offriva già un’esperienza di guida unica grazie alla sua gamma di propulsori, alle sue tecnologie dinamiche del telaio e al suo mix di sportività e raffinatezza nel suo design esterno e interno. Basta aggiungere a tutto ciò un’esperienza per l’utente spiccatamente connessa e digitalizzata, unitamente ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida disponibili, ed è così che CUPRA Leon risulta una delle vetture più accattivanti del segmento.

L’arrivo ora in Italia della versione speciale CUPRA Leon VZ Carbon significa accrescere lo stile e la sportività grazie all’introduzione di nuovi ed esclusivi equipaggiamenti che rendono il modello ancora più desiderabile, sia dall’esterno che dall’interno. Nell’abitacolo spiccano i sedili CUP Bucket Sabelt in pelle nera o blu Petrolio, che conferiscono una maggior tenuta laterale e sono posizionati più in basso per massimizzare lo spazio nell’abitacolo e offrire una posizione di guida più ergonomica, fattore importante in un veicolo dall’essenza sportiva quale CUPRA Leon.

L’abitacolo è caratterizzato dal cruscotto con cuciture in rame, disponibile in nero o blu Petrolio, che ospita il volante CUPRA Racing – il principale punto di contatto tra guidatore e auto – con comandi disegnati e posizionati ergonomicamente per avviare il motore e passare rapidamente alla modalità di guida CUPRA. Anche l’esterno sfoggia delle modifiche che accentuano ulteriormente il carattere di CUPRA Leon VZ Carbon. Lo spoiler posteriore in fibra di carbonio color rame aiuta a migliorare il flusso d’aria sulla carrozzeria del veicolo, riducendo la turbolenza. Le minigonne laterali in alluminio scuro (Dark Aluminium), i gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio color rame mettono in risalto il design esterno e i cerchi in lega da 19” con inserti in rame che monta di serie CUPRA Leon VZ Carbon completano gli elementi che caratterizzano il design esterno della versione speciale.

Il prezzo della nuova ed esclusiva versione CUPRA Leon VZ Carbon parte da 47.800 euro chiavi in mano per la motorizzazione 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG.