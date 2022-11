Arriva in Italia DIRIGERA, l’hub di IKEA per prodotti smart

Il nuovo passo di IKEA nel percorso finalizzato a permettere alla maggioranza delle persone di avere una vita in casa migliore e più smart vede il lancio di DIRIGERA, un hub per prodotti smart compatibile con lo standard Matter. Grazie a un nuovo software, rispetto all’attuale gateway TRÅDFRI, DIRIGERA è in grado di integrare più prodotti e di segmenti diversi ed è compatibile con la nuova app IKEA Home smart, più intuitiva.

“Uno degli obiettivi che ci siamo posti durante lo sviluppo di DIRIGERA e della nuova app è stato quello di rafforzare e semplificare la procedura di associazione che permette di collegare i nuovi prodotti smart alla casa. Abbiamo anche aggiunto delle opzioni di personalizzazione, che permettono, ad esempio, di creare diverse scene con funzioni preimpostate dei prodotti smart, a seconda delle attività che si svolgono in casa e dei diversi momenti della giornata”, spiega Rebecca Töreman, Business Leader di IKEA of Sweden.

“Grazie ai feedback degli utenti che abbiamo ricevuto nel corso degli anni, a partire dal lancio del gateway TRÅDFRI nel 2014, possiamo continuare a perseguire il nostro obiettivo di rendere la tecnologia più semplice e accessibile e a tradurre la nostra esperienza nell’arredamento per la casa in una competenza pronta per il futuro”, aggiunge.

La nuova app IKEA Home smart sarà pratica, facile da utilizzare e intuitiva e renderà ancora più semplice la configurazione di una casa smart. Inoltre, faciliterà sensibilmente la connessione dei dispositivi all’hub DIRIGERA.

Grazie al nuovo hub DIRIGERA per prodotti smart, infatti, gli utenti potranno collegare al sistema tutti i loro prodotti smart IKEA e gestirli singolarmente, in set o in gruppi dall’app IKEA Home smart. In questo modo, potranno creare diverse scene con funzioni preimpostate dei prodotti smart e sfruttare le maggiori opzioni di personalizzazione per una casa smart.

“Abbiamo notato un aumento di interesse nei confronti della casa, in particolare della casa smart, negli ultimi due anni. Le soluzioni e le tecnologie digitali sono diventate parte integrante della nostra vita quotidiana e ora stanno entrando anche nelle nostre case. La casa smart è un’evoluzione della casa che già abitiamo e amiamo. IKEA offre già un vasto assortimento di prodotti smart – dalle casse alle lampade, dai purificatori d’aria alle tende – e in futuro saranno ancora di più”, afferma Björn Block, Business Area Manager di IKEA of Sweden.

Gli utenti possono continuare a utilizzare il gateway TRÅDFRI e l’app attuale e i prodotti smart già acquistati presso IKEA possono essere utilizzati sia con il gateway che con l’hub DIRIGERA. Nella prima metà del 2023, inoltre, è previsto il lancio della funzionalità di accesso “fuori casa”.