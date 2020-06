Arriva in Italia il Levi’s Music Project

Levi’s, brand da sempre vicino ai giovani e alle loro idee, lancia il Levi’s® Music Project per supportare la formazione musicale dei giovani con l’obiettivo di fornire risorse di lungo periodo per progetti che possano continuare autonomamente una volta terminata la campagna.

Il progetto, nato a New York nel 2016 insieme alla cantautrice vincitrice dei Grammy Award, Alicia Keys, e successivamente ampliato in 5 Paesi europei, sbarca per la prima volta in Italia e sceglie il volto del cantante Mahmood per la sua storia autentica e il suo legame con il quartiere milanese Gratosoglio dove è nato, ha vissuto e dove si è avvicinato alla musica per la prima volta e al quale ora vuole restituire qualcosa.

“Siamo incredibilmente entusiasti di espandere il Levi’s® Music Project a Milano in collaborazione con un artista del calibro di Mahmood – ha dichiarato Italia, Anit van Eynde – Levi’s® VP Marketing Europe. “Il suo coinvolgimento non solo testimonia l’importanza di questa iniziativa, ma ci consente anche di fornire una piattaforma per l’educazione musicale a supporto della comunità locale grazie ad artisti che hanno un forte legame con questo territorio”.

Grande soddisfazione anche nelle parole del cantante milanese: “Se dovessi descrivere Gratosoglio in due parole direi: autenticità ed evoluzione. Con questo progetto spero di riuscire ad accendere la fiamma negli occhi di quei ragazzi che vogliono crearsi una loro strada. Credo che il cuore del Levi’s® Music Project sia la rivincita”.

Sempre con l’obiettivo di collaborare con realtà già radicate sul territorio, dando loro un aiuto concreto, tangibile e che possa continuare autonomamente nel lungo periodo, è stato scelto il Pacta (storico teatro milanese) dove verrà realizzata una Levi’s® Music Room permanente, insonorizzata per dare ai giovani del quartiere l’opportunità di esercitarsi e suonare in un ambiente adeguato.