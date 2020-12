Artdeco: nuova collezione di make-up a prova di mascherina

Artdeco presenta la nuova collezione Mask-Proof, per non fare a meno del trucco anche con la mascherina. Mask-Proof è stata pensata per non avere i resti di trucco sulla mascherina e per un make-up impeccabile senza sbavature fino a fine giornata.

Ora è possibile ottenere un make-up Mask-Proof e a lunga tenuta grazie a tre eccellenti referenze Artdeco che fissano il prodotto:

Magic Fix è un fissatore che sigilla rossetto con un invisibile scudo protettivo che ne prolunga la sua durata. Contiene ingredienti naturali ed evita che il rossetto si trasferisca, per esempio sulla mascherina, bicchieri, tazze e colletti delle camicie, così come non sbavi o si alteri. Magic Fix rende le labbra resistenti all’acqua. Gli Oli essenziali contenuti al suo interno forniscono una maggiore idratazione. Mentre, l’olio di bergamotto, con il suo aroma floreale e una nota di legno, ha un effetto nutriente e calmante.

No Color Setting Powder è una cipria fissante trasparente e foto-riflettore, che non altera il colore della pelle ma dona un look sofisticato per una carnagione impeccabile. Una cipria compatta, innovativa e riflettente per un finish delicato. Lo squalano lascia la pelle meravigliosamente liscia, mentre il muschio irlandese e l’acqua marina ricca di minerali forniscono un ulteriore tocco di bellezza. No Color Setting Powder è una cipria fissante trasparente per un viso perfetto per tutta la giornata e il fondotinta non macchierà più la mascherina.

3 in 1 Make-up Fixing Spray tre funzioni in un solo prodotto: primer per la base prima del trucco, spray per fissare il make-up e per rinfrescarlo. Utilizzato come primer e poi come un fissante, idrata la pelle e la rende perfetta per il make-up. In più, aumenta la durabilità, la luminosità e rinfresca il trucco. Lo spray rivitalizzante ringiovanisce la pelle con ingredienti nutrienti come amamelide, allantoina e pantenolo. Mentre, le perle di acqua micro-fini vengono rapidamente assorbite dalla pelle e donano un colorito fresco e rigenerato. Grazie all’erogatore spray ricopre la pelle in modo uniforme.