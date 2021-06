Askoll e YNot? reinventano il concetto di libertà di movimento

L’estetica fresca e giovane di YNot? si unisce allo stile e al know-how fortemente hi-tech che ha reso Askoll l’azienda leader nella mobilità elettrica. Due aziende italiane apparentemente distanti che, condividendo la medesima filosofia e attenzione per la bellezza unita alla funzionalità, hanno dato vita a una capsule esclusiva prodotta in 100 esemplari che reinterpreta i contenuti stilistici dello scooter elettrico Askoll eS3 Evolution.

Una partnership che ha l’obiettivo di dare forma a uno stile nuovo, coraggioso, irriverente e divertente, dedicato alle giovani tribù urbane e non solo. YNot? e Askoll puntano così a raggiungere una community che non sia solo vicina alle tematiche della sostenibilità ma che ami anche essere al passo con le tendenze, una community pronta a giocare con la moda, ma anche, e soprattutto, a muoversi per le strade, colorandole con stile e gioia.

Una limited edition che celebra il Made in Italy. Protagoniste saranno Roma e Milano, due tra le pittoresche fantasie che caratterizzano l’iconica collezione YES BAG decoreranno la livrea di eS3 EVOlution, proiettandoci nei luoghi simbolo delle più belle capitali italiane della cultura e della moda.

Lo scooter Ynot? powered by Askoll non solo è sinonimo di stile ma anche di tecnologia. Agile e silenzioso eS3 EVOlution powered by YNot? è uno scooter dalle forme semplici e leggere che si combinano con una tecnologia e un design 100% Made in Italy. Raggiunge una velocità massima di 66 km/h e ha un’autonomia fino a 96 km (secondo la 168/2013 CE). Estremamente maneggevole e pratico anche quando deve essere ricaricato, grazie alle batterie estraibili che possono essere collegate ad una qualsiasi presa elettrica. Il display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth con App dedicata rende il viaggio un’esperienza ancora più immersiva.

Lo scooter Ynot? powered by Askoll, in vendita con lo zaino coordinato, sarà disponibile da Giugno in selezionati rivenditori e sull’e-commerce Askoll a € 4.190 ma grazie agli ecoincentivi statali è possibile ottenere una riduzione del 30% sul pezzo di listino (IVA esclusa) e del 40% in caso di rottamazione di un veicolo con motore termico (anche in questo caso, IVA esclusa).