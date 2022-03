Assetto Corsa Competizione: disponibile il Challengers Pack con l’Audi di VR46

È adesso disponibile il nuovo DLC per Assetto Corsa Competizione. Il DLC Challengers Pack per Assetto Corsa Competizione aggiunge 5 nuove vetture al gioco principale, inclusa la nuovissima Audi R8 LMS GT3 EVO II, che sarà guidata dall’ex-campione motociclistico Valentino Rossi durante la prossima stagione 2022 del vero Campionato Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Per celebrare questo evento, l’iconica livrea di Rossi sarà disponibile sull’Audi R8.

Il DLC include cinque auto da corsa che corrono in competizioni monomarca ed è possibile trovare nelle griglie di partenza delle più importanti competizioni GT del mondo.

Audi R8 LMS GT3 EVO II

BMW M2 CS Racing

Ferrari 488 GT3 Challenge Evo

Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2

Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)

Le nuove vetture compariranno anche in una serie di eventi Esports, con la BMW M2 CR Racing presente nel BMW Sim Time Attack by Assetto Corsa Competizione. La Ferrari 488 Challenge EVO parteciperà alle Ferrari Velas Esports Series, mentre Lamborghini utilizzerà la propria auto nella sua competizione ‘The Real Race’, l’evento ufficiale Esports di Lamborghini.