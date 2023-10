ASSOGOMMA: è ora del cambio gomme

Primo fra tutti gli accorgimenti per una guida sicura in ogni stagione ed in particolare in quella invernale sono le gomme: dalle estive si deve ritornare alle invernali.

A partire dal 15 ottobre, è possibile effettuare il cambio delle gomme, ma l’obbligo di utilizzare pneumatici invernali sarà applicato a partire dal 15 novembre e rimarrà in vigore fino al 15 aprile. Ciò significa che abbiamo un mese di tempo per adattarci e sarebbe consigliabile prenotare il cambio gomme presso il nostro gommista di fiducia per evitare lunghe attese e prepararci in anticipo.

Fa eccezione a questa regola la Valle d’Aosta dove l’obbligo di montare pneumatici invernali è già scattato da domenica scorsa 15 ottobre.

Durante l’inverno, le condizioni stradali diventano più difficili a causa del freddo, del ghiaccio e della neve, che rendono la guida pericolosa. La principale minaccia per la sicurezza quando si guida in inverno è la perdita di aderenza. Pertanto, è fondamentale che i nostri veicoli siano equipaggiati con pneumatici invernali, proprio come usiamo calzature con suole in gomma e profili “carrarmato” durante l’inverno.

Indipendentemente dal tipo di veicolo e dal carburante utilizzato, i pneumatici invernali dimostrano sempre una maggiore efficacia durante la stagione fredda, in vari scenari stradali, come pioggia, neve, ghiaccio, e così via. Sono pochi centimetri quadrati di gomma che garantiscono una migliore direzionalità e tenuta di strada.

I test condotti da Assogomma hanno dimostrato che una vettura lanciata a 40 km/h su una superficie innevata può fermarsi in circa 20 metri se è equipaggiata con pneumatici invernali, ma richiede oltre 40 metri se ha pneumatici estivi, ovvero il doppio della distanza. A 60 km/h, un veicolo con pneumatici invernali può fermarsi completamente su una strada innevata in soli 35 metri, una distanza inferiore a quella di un veicolo con pneumatici estivi che viaggia a velocità inferiore.

I produttori di pneumatici e i gommisti ricordano che, quando richiesto, i veicoli a trazione integrale (4X4) devono essere equipaggiati con quattro pneumatici invernali. La trazione integrale da sola non è sufficiente a garantire la mobilità e la sicurezza in tutte le condizioni stradali. Ad esempio, durante una discesa su una strada scivolosa, la trazione integrale non offre alcun vantaggio, mentre sono i pneumatici a garantire direzionalità e aderenza al terreno.

Allo stesso modo, i produttori di pneumatici e i gommisti raccomandano l’uso di un set omogeneo di pneumatici su entrambi gli assi, evitando quindi l’uso misto di pneumatici invernali all’anteriore e pneumatici estivi al posteriore. L’utilizzo di un mix di pneumatici è estremamente pericoloso poiché può dare al conducente una falsa sensazione di sicurezza. Se si montano pneumatici invernali all’anteriore e pneumatici estivi al posteriore, la vettura può perdere il controllo in curva, in quanto i pneumatici invernali forniscono trazione e direzionalità in rettilineo, ma gli pneumatici estivi al posteriore causano una perdita repentina di aderenza.

Sebbene il Codice della Strada non vieti esplicitamente l’uso di pneumatici misti, sia il Ministero dei Trasporti che Assogomma sconsigliano fortemente questa pratica. Inoltre, è importante ricordare che il “fai da te” per il cambio gomme non è consentito, e per qualsiasi questione tecnica, è meglio consultare un gommista di fiducia.