Asus annuncia il nuovo RAPTURE GT-AX6000

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità del nuovo Rapture GT-AX6000, un router gaming WiFi 6 (802.11ax) ad alte prestazioni che si presenta con un design completamente nuovo.

Il nuovo, futuristico router gaming ROG consente ai gamer ogni piattaforma di collegare più dispositivi insieme e porta la loro esperienza di gioco al livello successivo. Animato dalla CPU Broadcom quad-core da 2,0 GHz a 64 bit e dal chipset flagship Broadcom WiFi 6 di nuova generazione, offre velocità wireless fino a 6.000 Mbps e, garzie ad ASUS RangeBoost Plus, è in grado di garantire anche una maggiore portata. Quindi è sempre pronto, anche per le battaglie più impegnative. Gli effetti di illuminazione ASUS Aura RGB, completamente personalizzabili, arricchiscono il suo look così unico e rendono il nuovo ROG Rapture GT-AX6000 un router che merita davvero di essere visto.

Progettato per assicurare un throughput ad alta velocità e offire la più ampia larghezza di banda possibile a più dispositivi contemporaneamente, il GT-AX6000 è dotato di due porte Ethernet da 2,5 Gbps e supporta l’aggregazione WAN e LAN.

WiFi 6 ad alta efficienza e look accattivante

ROG Rapture GT-AX6000 è un potente router WiFi 6 dual-band 4×4 che offre velocità combinate fino a 6.000 Mbps, più precisamente 1.148 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e 4.804 Mbps sulla banda a 5 GHz. Dunque è fino a 2,3 volte più veloce di un router Wi-Fi 5 dual band 4×4. Grazie alla modulazione di canali a 160 MHz, alla tecnologia OFDMA e al MU-MIMO, il WiFi 6 del nuovo Rapture GT-AX6000 offre capacità di rete ed efficienza fino a 4 volte maggiori in ambienti ad alta densità di traffico, rendendolo ideale per reti densamente popolate di client.

L’originale design del nuovo ROG Rapture GT-AX6000 gli conferisce un aspetto decisamente futuristico ed accattivante che certamente non passerà inosservato e che ammicca ad una più vasta platea di gamer. Il corpo, snello e dalle linee decise, è sormontato da quattro antenne rimovibili dalla livrea rossa e nera, mentre l’illuminazione ASUS Aura RGB sulla scocca è completamente personalizzabile con una estesa gamma di effetti cromatici, in linea con le proprie preferenze o il resto del proprio setup di gioco.

Configurazione flessibile delle porte di rete

Per garantire connessioni di rete e ad Internet flessibili e ad alta velocità, ROG Rapture GT-AX6000 dispone di due porte da 2,5 Gbps, una delle quali può essere configurata come porta WAN o LAN. Ciò offre ai gamer la possibilità di assegnare una generosa larghezza di banda ai dispositivi connessi e di sfruttare al meglio le connessioni Internet ad altissima velocità.

L’aggregazione WAN consente di associare una porta da 2,5 Gbps ad una da 1 Gbps per arrivare fino a ben 3,5 Gbps complessivi di larghezza di banda su rete WAN, abbastanza veloce per sostenere anche i più recenti ISP ad altissima velocità. Questa enorme ampiezza di banda Internet può essere condivisa tramite WiFi 6 o attraverso la seconda porta da 2,5 Gbps in modalità LAN.

Grazie all’aggregazione LAN, invece, gli utenti possono sommare tra loro due porte LAN da 1 Gbps rispettivamente per creare una connessione LAN risultante da 2 Gbps, ideale per avere una larghezza di banda aggiuntiva al servizio di tutti quei dispositivi di rete che richiedono trasferimenti pesanti di dati, come NAS e PC desktop compatibili.

Prestazioni estreme

ROG Rapture GT-AX6000 è animato da chipset WiFi 6 Broadcom di ultima generazione e CPU Broadcom quad-core a 64 bit da 2 GHz, che gli conferiscono le prestazioni necessarie per gestire agevolmente anche le reti gaming degli utenti più esigenti. Questo accade perché GT-AX6000 è capace di aumentare la velocità massima di rete fino ad un ulteriore 18% in più per assicurare prestazioni davvero eccellenti, accelerando i trasferimenti di dati e ottimizzando l’esperienza gaming. Il nuovo router ROG include anche ASUS RangeBoost Plus, la più recente e potente versione di RangeBoost, che migliora la copertura wireless al servizio di tutti i dispositivi WiFi connessi, inclusi i dispositivi legacy. In combinazione con la tecnologia ASUS RF e le altre tecnologie esclusive ASUS, RangeBoost Plus migliora notevolmente la portata e il raggio d’azione del segnale WiFi fino al 38%.

ASUS AiMesh offre inoltre a tutti gli utenti la flessibilità di creare una efficace rete WiFi mesh per assicurare la copertura di aree ancora più estese, utilizzando qualsiasi router compatibile come nodo mesh per ampliare la copertura della rete wireless ed eliminare i punti morti. Questa soluzione permette di portare il WiFi superveloce e affidabile in tutta la casa, anche negli ambienti dove far giungere il segnale WiFi può risultare più difficile o complicato.

Don’t stop the game

Il ROG Rapture GT-AX6000 è stato pensato per soddisfare ogni tipo di gamer, sia che questi si affidino a PC o console, sia che usino dispositivi mobili per le proprie sfide online. Per i PC gamer il nuovo GT-AX6000 migliora il traffico di gioco in tutti i passaggi, dal proprio PC fino al server di gioco. L’esclusiva Accelerazione Gaming a Tre Livelli stabilizza le connessioni per prevenire i fenomeni di jitter, ridurre il lag, abbassare il ping e aumentare la velocità per esperienze di gioco straordinarie.

ROG Rapture GT-AX6000 non accelra solo il gaming su PC, ma funziona perfettamente anche con qualsiasi console come PS5, Xbox X e Nintendo Switch. I gamer possono assegnare facilmente la priorità ad una console collegandola alla Gaming Port dedicata: non è necessaria alcuna configurazione complessa, basta collegare la console alla speciale porta LAN-1 per sfruttare istantaneamente una connessione veloce e stabile che garantisce la massima priorità di trasferimento in ogni condizione di utilizzo.

Con un semplice clic nell’app per la gestione del router si può abilitare anche la modalità Mobile Gaming per gestire la priorità e assegnarla al proprio dispositivo mobile. Così sarà possibile ottenere ping più bassi e una latenza ridotta in qualsiasi scenario di utilizzo, per una migliore esperienza di gioco online.

Privacy e sicurezza, prima di tutto

ROG Rapture GT-AX6000 offre non solo eccellenti perfomance, ma garantisce anche una protezione totale grazie ad AiProtection Pro con tecnologia Trend Micro, una suite completa di internet security con aggiornamenti illimitati nel tempo già inclusi, del valore commerciale superiore a 50€/anno. AiProtection Pro protegge contemporaneamente ed in modo automatico tutti i dispositivi connessi, anche quelli più vulnerabili che non potrebbero installare alcun firewall o antivirus, come nel caso di soluzioni domotiche e prodotti IOT. L’abbonamento, già incluso nel prezzo di acquisto di tutti i router ASUS e ROG, garantisce così una copertura totale della propria rete, assicurando anche un aggiornamento della protezione a vita. AiProtection infatti rimane sincronizzato con il database cloud di Trend Micro per ottenere le firme più recenti per il sistema di prevenzione delle intrusioni, il blocco dei siti dannosi, il rilevamento e il blocco dei dispositivi infetti e il filtro del contenuto. Maggiori informazioni nella pagina dedicata AiProtection.

ROG Rapture GT-AX6000 è già disponibile presso i principali Partner commerciali ASUS come gli ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 449,90 € IVA inclusa.