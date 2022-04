ASUS annuncia il nuovo ZenWiFi Pro ET12

ASUS annuncia il nuovo router ASUS ZenWiFi Pro ET12, il più avanzato sistema mesh WiFi 6E (802.11ax) tri-band ad alte prestazioni di ASUS, progettato per assicurare una copertura WiFi ultra veloce e stabile in tutta la casa o in qualunque ambiente di lavoro.

ASUS ZenWiFi Pro ET12 combina evolute prestazioni e design ricercato in un pacchetto perfettamente bilanciato che punta a sfruttare al meglio l’intero ecosistema ASUS WiFi 6E e innalzare al livello successivo le capacità delle reti mesh. Il design del tutto nuovo e originale, in comune con il modello ZenWiFi® Pro XT12 già in commercio, integra nella pozione superiore un originale vano antenna trasparente, che conferisce un aspetto elegante e futuristico, capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, domestico o lavorativo.

Progettato per raggiungere le più elevate prestazioni WiFi, ASUS ZenWiFi Pro ET12 sfodera velocità fino a 11000 Mbps grazie all’abbinata di CPU Broadcom a 64 bit da 2.0 GHz e chipset Broadcom WiFi di nuova generazione, permettendo anche agli utenti di dedicare la banda da 6 GHz come potente connessione backhaul a bassa interferenza tra i nodi, oppure lasciare al router il compito della selezione automatica del miglior tipo di connessione backhaul a seconda dell’ambiente, assicurando sempre le migliori performance di rete.

Prestazioni assolute: pronti per connessioni realmente Next-Gen

ASUS ZenWiFi Pro ET12 è tra i primi modelli della nuova serie ASUS ZenWiFi Pro, una serie progettata per offrire prestazioni estreme agli utenti più esigenti. Questo sistema di rete mesh WiFi 6E a due nodi è alimentato dalla nuova generazione di chipset WiFi e CPU a 64 bit da 2.0 GHz di Broadcom, capaci insieme di aumentare il throughput fino al 18% in più rispetto alla precedente piattaforma WiFi 6. Il design a 12 stream offre velocità totali combinate fino a 11000 Mbps attraverso le bande di frequenza a 2.4 GHz, 5 GHz e chiaramente 6 GHz. Il nuovo spettro a 6 GHz, disponibile solo per i dispositivi WiFi 6E, offre fino a sette canali 160 MHz ed è ideale per l’uso come backhaul stabile e veloce a bassa interferenza o connessione fronthaul.

Per sfruttare appieno anche tutto il potenziale del networking ad altissima velocità con le connessioni cablate router-to-client fronthaul e router-to-node backhaul, ASUS ZenWiFi Pro ET12 include anche due porte Ethernet 2.5 Gbps. Queste porte supportano l’aggregazione dei link, consentendo velocità ultrarapide dal router a dispositivi che richiedono molta larghezza di banda come i dispositivi NAS.

Copertura più ampia

ASUS ZenWiFi Pro XT12 include ASUS RangeBoost Plus – l’ultima e più potente versione della omonima tecnologia – che migliora la copertura per tutti i dispositivi WiFi, compresi quelli legacy. In combinazione con la tecnologia ASUS RF e diverse altre tecnologie esclusive, RangeBoost Plus migliora notevolmente la portata e la copertura del segnale WiFi fino al 38%.

La configurazione a due nodi, infatti, può arrivare a coprire fino a 550 metri quadrati. La già ampia copertura può anche essere ulteriormente ampliata, per connettere ambienti o spazi ancora più estesi, semplicemente utilizzando un qualsiasi router compatibile ASUS AiMesh.

Design premium, moderno e futuristico

ZenWiFi Pro ET12 si compone di due nodi dall’aspetto identico che presentano uno stile del tutto nuovo, originale e futuristico, ispirato alle più moderne architetture, con profili verticali che solcano la sua cover nera, sottolineandone impostazione e slancio. La parte superiore dello chassis ha pareti totalmente trasparenti all’interno delle quali sono ospitate otto potenti antenne, delle dieci totali. La sensazione complessiva che si ricava è di assoluta eleganza e modernità, sintesi unica ed originale di potenza e bellezza, che rende facile per ZenWiFi Pro ET12 integrarsi perfettamente in ogni ambiente domestico o in qualsiasi altro spazio in cui venga alloggiato ed effettivamente utilizzato.

La sicurezza prima di tutto

ASUS ZenWiFi Pro ET12 non solo conferma prestazioni di assoluta eccellenza, ma si conferma rigorosamente al vertice anche sul fronte della sicurezza, dentro e fuori casa, grazie all’integrazione di AiProtection Pro, una suite completa di Internet Security basata sulla tecnologia Trend Micro™ e del valore commerciale superiore a 50€/anno. AiProtection Pro protegge contemporaneamente e in modo automatico tutti i dispositivi connessi, anche quelli più vulnerabili che non potrebbero essere altrimenti messi in sicurezza, come nel caso di soluzioni domotiche e prodotti IOT, fornendo un ulteriore livello di protezione per i dati personali o per le informazioni aziendali anche quando si lavora da casa. L’abbonamento, già incluso nel prezzo di acquisto, garantisce una copertura totale della propria rete, assicurando anche un aggiornamento della protezione a vita, sincronizzandosi con il database cloud di Trend Micro per ottenere le firme più recenti e mantenere così costantemente aggiornato il sistema di prevenzione delle intrusioni, il blocco dei siti dannosi, il rilevamento e il blocco dei dispositivi infetti e i filtri sui contenuti.

ASUS ZenWiFi Pro ET12 è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ASUS nella versione con pack doppio ad un prezzo consigliato al pubblico di 899,00€ e in confezione con singolo nodo a 529,00€.