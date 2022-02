Asus annuncia la disponibilità di ZenWiFi AX Hybrid

ASUS annuncia il debutto sul mercato italiano di ZenWiFi AX Hybrid (XP4), il nuovo sistema integrato powerline e mesh router wifi 6 (802.11ax) dual-band con capacità di backhaul HomePlug AV2 MIMO.

ZenWiFi AX Hybrid offre anzitutto elevate velocità wifi 6 combinate, con prestazioni fino a 1.800 Mbps. Ma incorpora anche la tecnologia powerline HomePlug AV2 MIMO, che può fornire connessioni di backhaul su rete elettrica con performance fino a 1.300 Mbps tra il router principale e i nodi mesh, utilizzando la rete elettrica domestica standard. Questa tecnologia ibrida garantisce così un segnale wifi veloce ed affidabile in tutta la casa, con una copertura stimata fino a 510 metri quadrati.

A differenza dei sistemi concorrenti, ZenWiFi AX Hybrid consente un posizionamento completamente flessibile dei nodi, poiché è sufficiente collegarli ad una presa di corrente per stabilire una connessione di tipo backhaul. Questo rende ZenWiFi AX Hybrid molto facile da installare, anche per utenti inesperti. Il sistema è anche estremamente facile da configurare e da gestire, grazie alla semplice procedura di configurazione in tre fasi ed una gestione intuitiva della propria rete tramite l’app Asus Router.

In casa, la sicurezza della rete di livello aziendale con controlli parentali avanzati è fornita da AiProtection Pro gratuito a vita (powered by Trend Micro™), fuori casa Asus Instant Guard rende sicura qualsiasi connessione wifi pubblica.

Niente più ostacoli, neppure con pareti spesse

ZenWiFi AX Hybrid evolve nel segno della pluripremiata serie ZenWiFi, continuando nella mission di azzerare le zone morte, dove non arriva il segnale assicurando al contrario una copertura wireless più estesa, veloce ed affidabile in tutta la casa. In particolare, ZenWiFi AX Hybrid offre una soluzione efficace al problema delle deboli o scarse connessioni wificausate dalla presenza di pareti spesse, magari schermate o rinforzate con metallo, o da ostacoli di varia natura ai segnali wireless. Grazie alla veloce tecnologia powerline HomePlug AV2, la rete elettrica domestica può essere utilizzata per fornire una connessione backhaul a massima velocità tra il router principale e ciascun nodo.

HomePlug AV2 sfrutta le tecnologie MIMO e beamforming, con tecniche di segnale specifiche che aumentano notevolmente l’ampiezza di banda disponibile attraverso il sistema elettrico: si raggiungono così facilmente i 1.300 Mbps, quasi il doppio della velocità del precedente standard HomePlug. Tutto ciò rende il router di Asus ideale per la connessione di backhaul tra il router principale e ogni nodo: ZenWiFi AX Hybrid può essere facilmente configurato per dare priorità alla powerline per la connessione di backhaul o scegliere in automatico il miglior tipo di connessione — wifi 6, Gigabit Ethernet cablato o powerline — a seconda dell’ambiente e delle necessità. È anche possibile selezionare in modo manuale il tipo di connettività preferito. Grazie all’elevata velocità wifi 6, fino a 1.800 Mbps, combinata con queste versatili opzioni di backhaul, ZenWiFi AX Hybrid consente una copertura senza sforzo di tutta la casa o per aree decisamente estese, fino ad un raggio di azine di ben 510 metri quadrati.

Posizionamento flessibile, configurazione facile

Ad ulteriore conferma della sua potente connettività e delle ricche funzionalità, ZenWiFi AX Hybrid è stato progettato per poter essere installato facilmente e configurato da chiunque, anche da chi abbia limitate conoscenze tecniche. La tecnologia Powerline permette a ciascun nodo di rete di essere posizionato pressoché ovunque ci sia una presa a muro, senza doversi preoccupare affatto della trasmissione del segnale tra il nodo e il router principale.

La semplice procedura di configurazione in tre passaggi mediante l’app Router permette agli utenti di attivare agilmente la rete wifi in tutta la casa: bastano pochi istanti e il sistema è funzionante. Poiché ZenWiFi AX Hybrid supporta la tecnologia Asus AiMesh, la rete può essere ulteriormente estesa utilizzando nodi Asus ZenWiFi AX Hybrid aggiuntivi o qualsiasi router Asus compatibile AiMesh.

Gli utenti possono monitorare lo stato della rete tramite l’app e adattare la configurazione delle connessioni wifi alle specifiche esigenze individuali in modo sempre pratico e veloce. Così, ad esempio, possono scegliere un unico nome SSID per l’intera rete o assegnare SSID individuali per ciascuna banda di frequenza.

Sempre al sicuro, ovunque

ASUS ZenWiFi AX Hybrid include una suite completa di Internet security con AiProtection Pro, basato sulle tecnologie di Trend Micro™, con aggiornamenti illimitati nel tempo già inclusi e del valore commerciale superiore a 50€/anno. AiProtection Pro protegge contemporaneamente e in modo automatico tutti i dispositivi connessi, anche quelli più vulnerabili che non potrebbero installare alcun firewall o antivirus, come nel caso di soluzioni domotiche e prodotti IOT, fornendo un ulteriore livello di sicurezza per i dati personali o per le informazioni aziendali quando si lavora da casa. Il controllo parentale avanzato offre agli utenti la possibilità di monitorare e schedulare gli orari di accesso a Internet per ciascun membro della famiglia, con configurazioni attivabili in pochi clic. L’abbonamento, già incluso nel prezzo di acquisto, garantisce così una copertura totale della propria rete, assicurando anche un aggiornamento della protezione a vita, rimanendo sincronizzato con il database cloud di Trend Micro per ottenere le firme più recenti per il sistema di prevenzione delle intrusioni, il blocco dei siti dannosi, il rilevamento e il blocco dei dispositivi infetti e il filtro del contenuto. Maggiori informazioni nella pagina dedicata AiProtection .

Fuori casa, ZenWiFi AX Hybrid si accompagna ad ASUS Instant Guard per proteggere le connessioni wifi pubbliche in bar, ristoranti, hotel e aeroporti. Con un semplice clic, Instant Guard crea un tunnel VPN privato verso il proprio router da qualsiasi parte del mondo, rendendo la connessione wifi pubblica più sicura e con traffico crittografato ed offrendo ai proprietari la stessa massima tranquillità anche quando utilizzano connessioni Internet pubbliche, potenzialmente non sicure. Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili alla pagina ASUS Instant Guard .

Disponibilità e prezzi

ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) è disponibile in pack doppio ad un prezzo consigliato al pubblico di 339,00€ e in confezione con singolo nodo a 199,00€.