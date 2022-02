ASUS annuncia le schede grafiche AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS annuncia le schede grafiche Dual Radeon RX 6500 XT e TUF Gaming Radeon RX 6500 XT.

Basate sul processo di produzione a 6 nm e sull’innovativa architettura gaming AMD RDNA 2, queste nuove schede grafiche sono progettate per offrire eccellenti esperienze gaming a 1080p con i più popolari titoli AAA ed esport, rendendoli così accessibili ad una più ampia platea di gamer. Integrano AMD Infinity Cache™ a larghezza di banda elevata e bassa latenza, insieme a 4 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità. Supportano inoltre Microsoft Windows 11 e Microsoft DirectX 12 Ultimate, la tecnologia AMD Smart Access Memory, la tecnologia di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution e altre funzioni avanzate che permettono di ottenere esperienze gaming visivamente sbalorditive e con elevati refresh rate.

ASUS Dual Radeon RX 6500 XT: compatta e versatile

La Dual Radeon RX 6500 XT sfrutta il design compatto a due slot che può adattarsi facilmente a build altrettanto compatte. Grazie all’esclusivo design Axial-tech delle ventole e ad un assorbimento di potenza di 85 watt, questa scheda è progettata per offrire prestazioni eccellenti a 1080p senza incrementare il calore o provocare eccessivo rumore all’interno del PC. ​​

Gli anelli barriera posti intorno alla ventola servono a dirigere il flusso d’aria direttamente al dissipatore di calore, consentendo alla GPU di rimanere fresca anche sotto carico. In condizioni di lavoro più leggere, la tecnologia a “zero decibel” spegne completamente le ventole per un funzionamento ultrasilenzioso; queste riprendono a girare solo quando la temperatura della GPU raggiunge i 60°C. La sottile illuminazione RGB sulla cover e il backplate in alluminio conferiscono alla scheda una sensazione distintivamente premium, nonostante un prezzo inferiore rispetto ai modelli di fascia più alta.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT: prestazioni ed affidabilità consolidate

A chi desidera una scheda grafica più performante, ASUS propone la TUF Gaming Radeon RX 6500 XT. Con un dissipatore di calore a 2,7 slot e due ventole Axial-tech, può raggiungere temperature operative ancora più basse rispetto alla scheda grafica Dual Radeon RX 6500 XT, mantenendo livelli di rumore del tutto simili ma con una riserva di potenza pari a 90 watt, utile ad assicurare una velocità di clock della GPU leggermente superiore. Grazie a un doppio BIOS, gli utenti possono anche commutare la scheda TUF Gaming nella modalità Quiet, che dà priorità al funzionamento silenzioso.

La nuova TUF Gaming Radeon RX 6500 XT presenta un design elegante e peculiare, certamente capace di diventare elemento distintivo di ogni build, anche grazie all’illuminazione Aura RGB intorno al logo TUF. La compatibilità Aura Sync permette di abbinare in libertà l’illuminazione della scheda al resto della build, mentre la piastra posteriore in alluminio rappresenta più concretamente lo spirito ispiratore della serie TUF. Al contempo, la sezione aperta del backplate consente all’aria di passare attraverso il dissipatore per garantire un raffreddamento ottimale. Come per gli altri prodotti della serie ASUS TUF Gaming, anche la scheda grafica TUF Gaming Radeon RX 6500 XT utilizza condensatori di livello militare e ha superato una serie di test rigorosi per garantire massima affidabilità e longevità.

Entrambe le schede sono costruite utilizzando la tecnologia ASUS Auto-Extreme, l’esclusivo processo di produzione che salda i componenti in modo preciso e pulito senza alcun intervento umano allo scopo di garantire un risultato finale di elevatissima qualità, per resistere più facilmente alla prova del tempo. Con le schede grafiche Dual Radeon RX 6500 XT e TUF Gaming Radeon RX 6500 XT, gamer o più in generale gli utenti PC hanno due ottime scelte per qualsiasi build stiano pianificando di costruire o aggiornare.

Disponibilità e prezzi

ASUS Dual Radeon RX 6500 XT e TUF Gaming Radeon RX 6500 XT sono già disponibili presso i principali Partner commerciali ASUS come gli ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS , con prezzi suggeriti al pubblico di 349,90 € e 399,90 €.