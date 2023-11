ASUS annuncia VivoWatch 5 AERO

ASUS ha ufficializzato il lancio in Italia del VivoWatch 5 AERO, il pioniere tra gli smart wearable, introducendo la rivoluzionaria capacità di misurare la pressione arteriosa (attraverso il tempo di transito dell’impulso o PTT) e la saturazione di ossigeno nel sangue con una semplice pressione. Il VivoWatch 5 AERO è dotato di avanzati sensori fotopletismografici (PPG) ed elettrocardiografici (ECG) integrati, garantendo un monitoraggio continuo dei parametri vitali nel corso della giornata e una sincronizzazione con l’app ASUS HealthConnect per fornire un quadro completo del benessere individuale.

Innovativo come primo nel suo genere, l’ASUS VivoWatch 5 AERO presenta sensori microelettrici (per ECG) ed ottici (per PPG) integrati per la misurazione del PTT e del livello di ossigeno nel sangue. La sua utilizzazione è intuitiva: basta selezionare la funzione desiderata sulla smartband e posizionare un dito sul sensore per ottenere misurazioni accurate e in tempo reale dei parametri. Oltre a monitorare la frequenza cardiaca durante riposo, attività fisica e sonno, il dispositivo fornisce un indice di stress, offrendo così una valutazione completa del benessere.

La qualità del sonno, nota per influire direttamente sulla salute e sul cuore, è analizzata dal VivoWatch 5 AERO, che esamina anche i modelli di sonno e il russare notturno, fornendo agli utenti una comprensione approfondita della qualità del riposo.

La registrazione dettagliata della frequenza cardiaca è possibile posizionando l’indice sui sensori frontali del VivoWatch 5 AERO per circa 30 secondi, utilizzando l’app ECG. Tali registrazioni possono essere agevolmente condivise con il medico o un professionista della salute tramite l’app ASUS HealthConnect e la funzione ASUS Healthy Group.

ASUS VivoWatch 5 AERO offre varie modalità di monitoraggio del benessere, tra cui una visualizzazione grafica della pressione arteriosa o del tempo di transito dell’impulso dal polso, che può essere utilizzata per valutare le condizioni del cuore e del sistema cardiovascolare. Sfruttando la differenza temporale tra i segnali dei sensori ECG e PPG, il dispositivo calcola la velocità del flusso nei vasi arteriosi e le condizioni di pressione durante le contrazioni e i rilassamenti regolari del cuore.

Resistente a polvere e acqua fino a 5 ATM (equivalenti a 50 metri di profondità), il VivoWatch 5 AERO offre diverse modalità di allenamento, tra cui jogging, corsa su tapis roulant, nuoto e yoga. Il dispositivo è dotato di GPS integrato, antenne IC e un sensore di movimento per tracciare accuratamente i percorsi durante l’attività fisica. Le notifiche includono chiamate in arrivo, messaggi, avvisi di inattività, timer e promemoria per i farmaci. Con un cinturino intercambiabile e una batteria a lunga durata, il VivoWatch 5 AERO assicura fino a sette/otto giorni di autonomia in modalità di risparmio energetico, ricaricabile con aggancio magnetico.

L’app ASUS HealthConnect analizza i dati del VivoWatch 5 AERO, restituendo informazioni dettagliate sullo stato di salute. Gli utenti possono condividere i dati con amici, familiari o operatori sanitari e ricevere suggerimenti personalizzati attraverso ASUS HealthAI.

ASUS HealthConnect consente anche il controllo remoto della fotocamera dello smartphone tramite il VivoWatch 5 AERO, agendo come un comodo telecomando Bluetooth. Il VivoWatch 5 AERO è già disponibile sull’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store e i principali partner commerciali ASUS, al prezzo suggerito di 129,00 € IVA inclusa.