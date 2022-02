ASUS annuncia VivoWatch 5

ASUS annuncia la disponibilità anche in Italia di VivoWatch 5, il nuovo dispositivo smart per il monitoraggio della salute, dello sport e più in genarle di tutte le attività quotidiane. Progettato per gli amanti del wellbeing, ma non solo, consente agli utenti di monitorare in tempo reale diversi parametri e tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute, la qualità del sonno o l’esercizio fisico, aiutando a raggiungere i propri obiettivi di salute e fitness. Rappresenta anche un valido supporto per quanti soffrono di disturbi come l’ipertensione, aiutandoli a monitorare e gestire più efficacemente il proprio benessere.

Grazie all’app ASUS HealthConnect, gli utenti possono tenere traccia in modo facile ed intuitivo della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca, dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), dell’attività fisica svolta, della qualità del sonno e di una varietà di altri indicatori relativi al proprio stato di salute. L’esclusiva tecnologia ASUS HealthAI traccia ed elabora tutte queste informazioni, comprese le registrazioni manuali e le abitudini personali, per fornire suggerimenti personalizzati sulla gestione della propria salute direttamente mediante l’app ASUS HealthConnect.

Il nuovo VivoWatch 5 offre anche un’autonomia eccezionale, rimanendo operativo fino a 14 giorni tra una ricarica e l’altra. Si presenta con un design rinnovato, che lo rende ancora più trendy ed elegante, ma al tempo stesso anche più resistente e robusto, oltre che impermeabile fino a 50m. Opzionalmente si accompagna ad esclusivi cinturini in pelle – disponibili nelle colorazioni Orange e White – che possono essere scelti per regalare una ulteriore nota distintiva, ma permette anche di utilizzare cinturini per orologi standard e vanta una ampia varietà di impostazioni dello schermo per offrire, a chi lo indossa, un flessibile e potente alleato per la salute che in più riflette lo stile personale.

Un assente intelligente per monitorare la salute, 24 ore su 24 / 7 giorni su 7

Grazie ai sensori integrati per l’elettrocardiogramma (ECG) e la fotopletismografia (PPG), VivoWatch 5 è in grado di calcolare il tempo di transito dell’impulso al polso (PTT) di chi lo indossa e misurare la frequenza cardiaca, il sonno, l’attività fisica e i livelli di stress durante tutto il giorno, fornendo così informazioni essenziali per contribuire a migliorare la gestione della propria salute.

I sensori sono in grado di rilevare i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), per mostrare come il corpo risponde all’esercizio fisico o alle influenze esterne, allo scopo di restituire a chi lo indossa una migliore comprensione di come sta affrontando la vita quotidiana. VivoWatch 5 misura anche la durata e la qualità del sonno, fornendo suggerimenti utili per poter dormire meglio durante la notte.

La funzione di invio di messaggi di emergenza all’interno dell’app ASUS HealthConnect permette di configurare l’invio di richieste d’aiuto quando necessario. Gli utenti possono aggiungere le informazioni per identificare il contatto di emergenza, quindi una pressione prolungata del pulsante laterale di VivoWatch 5 attiva l’invio di un messaggio che contiene sia la posizione attuale di chi lo indossa, sia i suoi parametri di salute raccolti in tempo reale.

Un fitness tracker evoluto

Grazie a GPS ed altimetro integrati VivoWatch 5 permette di monitorare tutte le fasi di ogni allenamento, sia esso indoor che outdoor. Il fitness tracker fornisce agli utenti mappe delle attività e statistiche aggiornate come velocità, distanza, cadenza, ritmo, altitudine e durata. Ha anche un indicatore della frequenza cardiaca aerobica che fornisce avvisi visivi e segnalazioni mediante vibrazione per aiutare gli utenti a massimizzare i benefici aerobici e ridurre al minimo lo sforzo eccessivo, mentre i promemoria di salute invitano gli utenti ad alzarsi, quando rimangono per troppo tempo seduti, e a muoversi a intervalli regolari durante il giorno. VivoWatch 5 calcola anche quante calorie sono bruciate durante la giornata, in base alla frequenza cardiaca, al livello di attività, all’età, al peso e ad altre caratteristiche personali. Inoltre, le diverse modalità Jogging, Bike, Walking, Nuoto, Escursionismo, Yoga, Stretching e Dance consentono a chi lo indossa di valutare al meglio le prestazioni dell’allenamento. Il design resistente all’acqua di VivoWatch 5 lo rende adatto a tutti i tipi di esercizi, perfetto da indossare anche in piscina o durante una passeggiata sotto la pioggia.

Progettato per essere indossato 24 ore su 24

VivoWatch 5 fornisce notifiche visive e mediante vibrazione all’arrivo di messaggi e chiamate per rendere anche più semplice la vita di tutti i gironi. Dispone inoltre di un esclusivo algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale per massimizzare la durata della batteria, bilanciando consumo energetico e prestazioni, per fornire fino a 14 giorni di utilizzo continuativo con una singola carica, rendendo così VivoWatch 5 un vero compagno smart presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il suo design universale accetta cinturini standard per orologi a sgancio rapido, quindi è facile alternare cinturini diversi, come gli esclusivi cinturini in pelle Orange e White, per adattarli allo stile personale o per adattarsi a qualsiasi occasione. È disponibile una vasta selezione di quadranti preimpostati con la possibilità di utilizzare anche le proprie foto per un look ancora più personale.

Disponibilità e prezzi

ASUS VivoWatch 5 è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ad un prezzo consigliato al pubblico di 349,00 €. I cinturini in pelle VivoWatch Band/Orange e VivoWatch Band/White sono individualmente disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico di 26,99 €.