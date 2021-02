Asus: disponibile in Italia il notebook gaming TUF Dash F15

È disponibile sul mercato italiano il nuovissimo notebook gaming ASUS TUF Dash F15 (FX516), il laptop progettato per espandere il repertorio di qualsiasi gamer grazie alla sua versatilità. Il design super compatto assicura leggerezza e semplicità di trasporto, quindi è ideale per l’uso in mobilità o in casa.

La potenza invece è garantita da processori fino a Intel Core i7 di 11a generazione e dalla GPU per notebook GeForce RTX fino 3070 per poter sfrecciare da un gioco all’altro e per soddisfare tutte le esigenze lavorative. Inoltre, Dash F15 è completato da una gamma di funzioni premium che enfatizzano l’esperienza d’uso quotidiana tra giochi, intrattenimento e molto altro ancora.

Il display gaming di TUF Dash F15 opera a una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz per garantire ai gamer la stessa esperienza di gioco dei professionisti eSport, grazie al tempo di risposta di 3 ms che riduce la sfocatura delle immagini in movimento con l’obiettivo di rendere più preciso il tracciamento veloce del bersaglio. Ottima la versatilità grazie alla presenza della porta Thunderbolt 4, con la quale poter connettere qualsiasi periferica, dai dock alle GPU esterne. Un’ampia batteria offre fino a 16,6 ore di riproduzione video, così che i gamer possano “staccare la spina” e rilassarsi ovunque si trovino per poi ricaricare in seguito con la pratica ricarica via USB-C.

TUF Dash F15 offre inoltre un sistema avanzato di raffreddamento che consente di ottimizzare i processori di fascia alta malgrado il form factor super sottile. Un generoso dissipatore di calore e cinque heat pipe in rame distribuiscono la temperatura mentre i canali d’aria accoppiati a doppie ventole convogliano i flussi d’aria attraverso quattro uscite che espellono il calore più velocemente e con meno rumore rispetto ai tipici design ultrasottili. Le ventole N-Blade sono state appositamente disegnate per spostare un maggiore volume d’aria e sono state realizzate con uno speciale polimero a cristalli liquidi che crea spazio sufficiente per contenere 83 pale per ventola e garantisce comunque che ciascuna lama sia abbastanza resistente da reggere ad alti regimi di rotazione. Il modulo di raffreddamento dispone di un sistema automatico di pulizia che mantiene stabilità e prestazioni a lungo termine al fine di prevenire l’accumulo di polvere sui componenti critici del pc. I tunnel anti-polvere sono più corti per creare maggiore spazio per il flusso d’aria intorno alla ventola mentre deviano le particelle lontano dagli elementi hardware cruciali.

Questo notebook inoltre dispone della nuova tecnologia Two-Way AI Noise-Cancelation per la cancellazione bidirezionale del rumore supportata dall’AI. Questa soluzione avanzata rimuove un’ampia gamma di rumori di fondo indesiderati dall’audio in ingresso e in uscita, per cui sia la voce dell’utente sia le comunicazioni in entrata sono prive di disturbi.

Questa nuova aggiunta al portafoglio TUF Gaming porta anche una resistenza di livello militare. La resistenza contro qualsiasi elemento esterno, dagli urti quotidiani fino alle temperature estreme, consente agli utenti di lavorare e giocare ovunque essi vogliano, senza preoccupazioni.

ASUS TUF DASH F15 è disponibile in Italia in differenti configurazioni presso il canale eshop di ASUS, e prossimamente su Amazon, negli Asus Gold Store, e presso i principali negozi di elettronica al prezzo consigliato al pubblico di 1499€ (a partire da, IVA inclusa).