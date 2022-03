ASUS: due nuovi monitor per il gaming su pc e console

ASUS annuncia la disponibilità di TUF Gaming VG28UQL1A e VG30VQL1A, due monitor gaming progettati per l’utilizzo sia con PC che con le console di nuova generazione.

Il nuovo TUF Gaming VG28UQL1A ha un pannello da 28 pollici di tipo Fast IPS con tecnologia Display Stream Compression (DSC) in grado di supportare giochi PC con risoluzioni fino a 4K 144Hz assicurando un tempo di risposta da grigio a grigio (GTG) di 1 ms, mentre offre un gaming nativo a 4K 120Hz senza sottocampionamento della crominanza sulle console di ultima generazione grazie alla presenza dell’HDMI 2.1. Compatibile con NVIDIA G-SYNC, supporta anche AMD FreeSync Premium e Asus Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) per eliminare sbavature e motion blur per un gameplay fluido e reattivo. Inoltre, la tecnologia ASUS Variable Overdrive regala immagini sempre fluide a frame rate variabili.

Il modello VG30VQL1A invece si presenta con un pannello curvo da 29,5 pollici con risoluzione WFHD (2560×1080) in formato ultra-wide 21:9 e una ancora più elevata frequenza di aggiornamento che raggiunge i 200Hz. Grazie alla tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) e AMD FreeSync Premium è in grado di abbattere ghosting e tearing per offrire una visualizzazione super fluida e coinvolgente durante il gioco. Il pannello offre inoltre la tecnologia High Dynamic Range, con supporto al formato HDR10 e una copertura del 127% della gamma colori sRGB, assicurando colori fedeli e realistici ed un contrasto eccezionale.

Immagini di gioco eccezionali su PC e console

TUF Gaming VG28UQL1A è eccezionalmente versatile: è ideale per il gaming su PC ma integra anche una porta HDMI 2.1 che permette una visualizzazione nativa 4K 120Hz (4:4:4) quando si gioca sulle più recenti console di gioco. Una modalità Auto-Low-Latency aiuta a ridurre l’input lag per garantire un gameplay estremamente fluido in ogni circostanza, e la tecnologia Variable Refresh Rate (VRR) previene tearing e stuttering per un’esperienza di gioco su PC o console next-gen sempre reattiva ed emozionante. Quando si gioca su PC, una connessione DisplayPort™ 1.4 offre immagini incredibilmente risolute e stabili a 144Hz, grazie alla tecnologia DSC che gestisce i flussi video ad altissima definizione alla massima velocità, in modo che non ci sia alcuna perdita percettibile nella qualità dell’immagine.

Il modello da 30 pollici TUF Gaming VG30VQL1A, invece, offre immagini davvero mozzafiato da tutte le angolazioni grazie al pannello ultra-wide con curvatura di 1500R che assicura non solo una visione di gioco immersiva, ma anche che ogni punto dello schermo sia esattamente equidistante dagli occhi del giocatore. La sua elevata frequenza di aggiornamento elimina lag e motion blur per garantire un gaming eccellente e perfettamente reattivo, dagli sparatutto in prima persona alle sfide più frenetiche sui più recenti titoli sportivi. Ricco il set delle opzioni di connettività, tra cui due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2, che assicurano un’ampia compatibilità con una varietà di sorgenti di input.

Gameplay superfluido, esperienze davvero coinvolgenti

Entrambi i nuovi monitor delle serie TUF Gaming presentano la Asus ELMB Sync e un tempo di risposta gray-to-gray estremamente contenuto di soli 1 ms. ELMB Sync permette l’uso simultaneo delle tecnologie ELMB e variable-refresh-rate per un gameplay sempre fluido e reattivo. Mentre il modello da 28 pollici è anche compatibile con NVIDIA G-SYNC, sia il VG28UQL1A che il VG30VQL1A possono anche utilizzare una combinazione delle tecnologie FreeSync Premium e Variable Overdrive per garantire un gioco estremamente fluido a frame rate variabili, garantendo risultati ottimali per qualsiasi gioco.

Entrambi i modelli offrono anche tutte le più evolute caratteristiche espressamente sviluppate per il gaming e volte ad arricchire e migliorare l’esperienza di gioco: dalla tecnologia Shadow Boost, che schiarisce le aree più scure senza sovraesporre le aree più luminose, migliorando così la visione generale e rendendo più facile individuare i nemici nascosti nelle aree più buie della mappa, alle funzione GameVisual, facilmente accessibili tramite un tasto di scelta rapida e che aiuta a migliorare la visualizzazione delle immagini grazie a 7 diverse modalità preimpostate per soddisfare diversi tipi di scenari.

Colori eccezionali, occhi sempre protetti grazie alla tecnologia Low Blue Light

High Dynamic Range (HDR) presente su entrambi i modelli garantisce prestazioni cromatiche eccezionali regalando immagini vivide, dai colori sempre realistici e brillanti. Nel modello VG28UQL1A la tecnologia HDR si associa alla certificazione VESA DisplayHDR™ 400 e restituisce una gamma colori DCI-P3 del 90%; il modello VG30VQL1A supporta invece il formato HDR-10, assicurando superiore fedeltà cromatica ed una gamma colori del 127% dello spazio sRGB, oltre che un eccellente livello di contrasto e colori vividi durante ogni sessione di gioco, e non solo.

La tecnologia Low Blue Light presente in entrambi aiuta inoltre a ridurre la quantità di luce blu potenzialmente dannosa emessa dal display e a proteggere gli occhi degli utenti, senza tuttavia compromettere la qualità dell’immagine.

Disponibilità e prezzi:

ASUS TUF Gaming VG30VQL1A sarà disponibile a partire dal 15 marzo in anteprima negli ASUS Gold Store NEXT e presso lo store online NEXT ad un prezzo consigliato al pubblico di 529,00€ IVA inclusa.

Il modello TUF Gaming VG28UQL1A sarà invece disponibile sempre nella seconda metà del mese presso tutti gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali Asus ad un prezzo consigliato al pubblico di 899,00€ IVA inclusa.