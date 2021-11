Asus: ecco il proiettore LED “ZenBeam Latte L1”

ASUS ha annunciato la disponibilità del proiettore LED portatile ASUS ZenBeam Latte, uno dei prodotti che ha riscosso più successo in termini di popolarità in occasione del CES 2021. Progettato per garantire esperienze video e audio coinvolgenti, ZenBeam Latte L1 assicura proiezioni luminose da 40 a 120 pollici di diagonale e risoluzione 720p e vanta l’audio firmato da Harman Kardon. Mette a disposizione degli utenti un’opzione più flessibile durante lo streaming dei loro video o film preferiti o durante le presentazioni nella sala riunioni, consentendo loro di regolare le dimensioni dello schermo per meglio adattarlo allo spazio di vita o di lavoro.

ZenBeam Latte L1 include l’app Aptoide TV per permettere agli utenti di visualizzare contenuti video di qualità e ottimizzati per dispositivi con schermo grande.

Vincitore di numerosi riconoscimenti relativi al design, tra cui il Good Design 2020, il Red Dot 2021 (Product Design) e i premi Taiwan Excellence 2021, il leggero e compatto ZenBeam Latte L1 ha un’estetica originale che ricorda una tazzina per il caffè ed è il primo proiettore al mondo a presentare uno strato esterno in tessuto, dettaglio che conferisce un aspetto che si adatta a qualsiasi ambiente in casa o in ufficio.

Il design con le finiture in tessuto ha anche il pregio di migliorare l’acustica del suono e offrire vantaggi in fatto di raffreddamento perché migliora il flusso d’aria. Le alette di raffreddamento interne aiutano anche a dissipare efficacemente il calore.