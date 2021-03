ASUS: ecco la nuova generazione di Expertbook B9

Asus ha annunciato oggi la disponibilità in Italia di ASUS Expertbook B9 (B9400), la generazione successiva del notebook ultra-thin premiato nel 2020 da Red Dot Design come il più leggero computer portatile business da 14 pollici del mondo.

ExpertBook B9 è incredibilmente sottile e leggero ed è racchiuso in uno chassis in lega di magnesio e litio, ma ha ancora spazio per una batteria di lunga durata anche sotto sforzo intenso. Il modello da 880 g ha una batteria da 33 Wh, mentre ExpertBook B9 nella configurazione da 1005 g racchiude una batteria da 66 Wh che immagazzina abbastanza energia per quasi un’intera giornata, il tutto in un profilo sottile di 14,9 mm.

Il supporto per la ricarica rapida consente di ricaricare entrambe le batterie fino al 60% della capacità massima in soli 39 minuti, limitando al massimo la necessita di ricarica.

Il nuovo Expertbook mostra la sua forza a partire dal nuovo e potente processore Intel Core™ di 11a Generazione fino a i7, con scheda grafica integrata Iris Xe che offre prestazioni al top per esperienze multimediali di nuova generazione e 16 GB di memoria LDDR4x 4266 MHz. Si integra anche un Intel WiFi 6 super veloce e un enorme spazio di archiviazione grazie alla possibilità di avere fino a due SSD da 1 TB con supporto RAID 0 e tecnologia RAID 1 per una maggiore affidabilità dei dati o un funzionamento più veloce.

Nonostante le cornici ultrasottili del display NanoEdge da 14 pollici, ExpertBook B9 include sia una webcam per le videochiamate, sia una fotocamera a infrarossi e un sensore di prossimità intelligente per un rapido riconoscimento biometrico del viso. Nel momento in cui l’utente si siede di fronte a ExpertBook B9, la tecnologia Asus AdaptiveLock rileva la sua presenza e la fotocamera a infrarossi riconosce il viso, quindi è possibile mettersi al lavoro senza muovere un dito. Quando l’utente si allontana, ExpertBook B9 si blocca automaticamente, proteggendo sia il laptop che i dati personali in esso contenuti.

Con l’aumento del lavoro a distanza e delle videoconferenze, è stata anche implementata l’esclusiva #tecnologia di cancellazione del rumore AI noise-cancelation per garantire la migliore esperienza durante le riunioni da remoto. L’audio con cancellazione del rumore Asus impiega l’apprendimento automatico per isolare il rumore indesiderato dal linguaggio umano. La funzione ClearVoice Mic nell’app MyASUS può filtrare i rumori ambientali e, in modalità Multi-presenter, normalizzare tutte le singole voci da posizioni diverse per una qualità ottimale delle teleconferenze di gruppo. La funzione altoparlante ClearVoice filtra tutto il rumore ambientale tranne il linguaggio umano, rendendo facile ascoltare ciò che dicono gli altri.

ExpertBook B9 dispone anche di un massimo di quattro microfoni a 360° e altoparlanti certificati Harman Kardon per garantire un suono nitido. Include inoltre un assistente virtuale con l’integrazione di Amazon Alexa, oltre a una barra luminosa incorporata che si illumina durante l’interazione.

ASUS ExpertBook B9 (B9400) è disponibile in differenti configurazioni al prezzo consigliato al pubblico di 1289€ (a partire da, IVA inclusa) presso l’eshop ASUS, gli Asus Gold Store, e i rivenditori specializzati.