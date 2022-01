ASUS: le straordinarie novità al CES 2022

ASUS ha annunciato oggi le sue ultime straordinarie innovazioni all’evento virtuale Incredible Unfolds, proseguendo il proprio percorso di spinta verso nuovi e inesplorati territori nei confronti dell’industria pc con il rivoluzionario design pieghevole di Zenbook 17 Fold OLED e la versione commemorativa Zenbook 14X OLED Space Edition. Durante l’evento di lancio ASUS ha inoltre mostrato i nuovi Zenbook 14 OLED, l’ASUS Chromebook Flip CX5 e i laptop della serie ExpertBook B5, per offrire potenti strumenti sia ai consumatori, sia alle imprese. Il display ProArt PA169CDV con tecnologia Wacom EMR garantisce esperienze interattive ai creativi professionisti tramite l’ASUS ProArt Pen, mentre i laptop da gioco ASUS TUF Gaming F15 e TUF Dash F15 offrono eccellenti prestazioni a un’ampia gamma di giocatori.

Durante l’evento di lancio, Asus ha anche annunciato nuovi design con Zenbook 17 Fold OLED, Zenbook 14X OLED Space Edition e Zenbook 14 OLED. In particolare, alcuni nuovi laptop della famiglia Zenbook, come Zenbook 17 Fold OLED e Zenbook 14 OLED, saranno caratterizzati da un nuovo monogramma ASUS ispirato al 30° anniversario di ASUS. Il logo modernizzato rappresenta tutto ciò che Zenbook condivide: innovazione di livello mondiale, uno spirito ascendente, la centralità dell’utente e l’attenzione a far vivere esperienze entusiasmanti.

L’esclusivo ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition è un prestigioso laptop in edizione speciale realizzato per commemorare il 25° anniversario della missione spaziale di 600 giorni del laptop ASUS P6300 e per rappresentare lo spirito ‘In Search of Incredible’ (Alla Ricerca dell’Incredibile) del brand.

Caratterizzato da un design che si rifà allo spazio e rifinito in uno speciale colore Zero-G Titanium, Zenbook 14X OLED Space Edition celebra una pietra miliare nella storia dei computer portatili Asus e incoraggia gli utenti a iniziare il loro viaggio di scoperta ed esplorazione per oltrepassare i propri limiti.

Caratteristica esclusiva della Space Edition è il futuristico ZenVision, un display OLED da 3,5 pollici incastonato esternamente sul telaio che visualizza messaggi e animazioni personalizzabili.

Costruito per resistere alle rigide condizioni dei viaggi spaziali, lo Zenbook 14X OLED Space Edition è conforme ai protocolli di test ultra-sfidanti US Space Systems Command Standard SMC-S-016A, ed è quindi in grado di sopportare, da operativo, temperature estreme (da -24 a 61 °C) e vibrazioni intense (20 – 2000 Hz).

Questo portatile “extraterrestre” è progettato per offrire prestazioni stellari grazie a processori Intel® Core i9 Serie H di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe, 32 GB di RAM, dischi SSD PCIe® 4.0 x4 e rete wireless Intel® WiFi 6E. L’ampio touchscreen 16:10 2.8K 90 Hz OLED HDR PANTONE Validated offre immagini ultra-realistiche certificate DisplayHDR™ True Black 500, con un gamut 100% DCI-P3 e la certificazione TÜV Rheinland contro l’eccessivo affaticamento degli occhi.

Zenbook 14 OLED (UX3402)

Il nuovissimo Zenbook 14 OLED è un portatile da 14 pollici potente, elegante e leggero che definisce un nuovo punto di riferimento nel mondo dei portatili. Questa ultima generazione introduce un look and feel rinnovato e moderno, con un nuovo audace design del telaio e due nuovi eleganti colori: Aqua Celadon e Ponder Blue.

Immagini coinvolgenti e audio di qualità offrono una esperienza immersiva: un ampio display 16:10 2.8K 90 Hz OLED NanoEdge 550-nit PANTONE Validated con un gamut 100% DCI-P3 si integra a un sistema audio Dolby Atmos1 certificato Harman Kardon con amplificatore intelligente per un suono potente e spaziale. La qualità delle immagini e i neri profondi sono assicurati dalla certificazione DisplayHDR True Black 500, mentre quella TÜV Rheinland garantisce la massima cura dello sguardo.

Nonostante le sue dimensioni compatte – solo 16,9 mm di spessore e 1,39 kg di peso – ASUS Zenbook 14 OLED è in grado di fornire prestazioni e connettività eccellenti grazie allo chassis interamente in alluminio che ospita gli ultimi processori Intel® Core di 12agenerazione, grafica Intel® Iris Xe, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 ultraveloci, una batteria a lunga durata da 75 Wh e connessione WiFi Intel 6E. Il nuovo laptop dispone inoltre di una ricca dotazione di porte I/O, comprese due Thunderbolt™ 4 USB-C.

Grazie alla collaborazione con Intel®, anche lo Zenbook 14 OLED soddisfa i requisiti Intel® Evo™ per i notebook, superando le specifiche hardware richieste da Intel® e gli obiettivi chiave di esperienza d’uso per quanto riguarda la reattività, la riattivazione istantanea, la durata della batteria, la ricarica rapida e la collaborazione intelligente.

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

Unendo immagini straordinarie a prestazioni all’avanguardia, ASUS Chromebook Flip CX5 è in grado di fornire un prezioso supporto per il lavoro, l’apprendimento e l’intrattenimento moderni. La sua cerniera ErgoLift a 360° permette di regolare il display NanoEdge da 16 pollici su qualsiasi angolazione, offrendo una notevole versatilità. Lo schermo ha un rapporto di 16:10 con un aumento dello spazio verticale rispetto ai pannelli 16:9, e un rapporto schermo-corpo dell’87% che rende la visione ancor più coinvolgente.

Per la massima produttività, Chromebook Flip CX5 dispone di un processore Intel® Core i7 di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe e 16 GB di memoria, mentre il WiFi Intel 6E (802.11ax) dual-band – che comprende l’utilizzo della banda a 6 GHz per segnali forti e stabili e connessioni superveloci – eWiFi Master per Chrome OS garantiscono una connettività eccellente. I flussi di lavoro basati sul cloud e le lezioni possono essere ulteriormente ottimizzati e personalizzati con Chrome Enterprise, Chrome Education Upgrade e le versioni della piattaforma Intel vPro® disponibili.

Per un suono di livello superiore da abbinare a immagini mozzafiato, un innovativo sistema audio certificato Harman Kardon sfrutta quattro altoparlanti integrati di alta qualità che hanno camere di risonanza extra-large, in grado di generare un audio ad alta fedeltà alla pari di computer portatili molto più grandi. Per migliorare le videoconferenze e le foto, una webcam FHD assicura immagini di alta qualità e può essere facilmente nascosta dietro una copertura retrattile, così da garantire la massima privacy quando non in uso. Grazie a prestazioni, connettività, immagini e audio solidi, Asus Chromebook Flip CX5 offre incredibili esperienze di lavoro e d’intrattenimento basate sul cloud.

ASUS ExpertBook B5 (B5402C e B5402F)

ASUS ExpertBook B5 è una lineup di laptop ultraleggeri disponibili sia nella tradizionale forma a conchiglia, sia in quella convertibile a 360° per offrire il massimo della portabilità, flessibilità e chiarezza. I nuovi modelli ExpertBook B5 (B5402C) e ExpertBook B5 Flip (B5402F), dotati di ampi display da 14 pollici, espandono l’offerta Asus per il business e si aggiungono ai già popolari modelli B5 da 13 pollici.

Lo chassis minimalista e preciso è realizzato in alluminio e in lega di magnesio-alluminio per raggiungere nuovi standard in termini di leggerezza. Il processore Intel® Core i7 con grafica Intel Iris Xe offre una importante potenza di calcolo, supportata da 48 GB di RAM e connettività Intel WiFi 6E.

La cerniera girevole a 360° di B5 Flip permette di utilizzarlo nella modalità a tenda o in quella tablet, per una condivisione immediata dei contenuti, una pratica collaborazione o la visione di presentazioni. Un apposito slot può ospitare uno stilo opzionale, consentendo così di averlo sempre a portata di mano.

La nuova Serie B5 offre anche un’autonomia di un giorno intero ed è progettata sfruttando diverse tecnologie all’avanguardia per migliorare l’efficienza del lavoro in movimento. Queste includono la cancellazione del rumore AI per chiamate e conferenze indisturbate, il supporto dual-SSD RAID per l’archiviazione versatile ad alta velocità e l’ASUS NumberPad per una rapida immissione dei dati.

La privacy dell’utente, la protezione della sicurezza aziendale e la resilienza quotidiana sono anch’esse pilastri portanti della serie B5: lo dimostrano il sensore di impronte digitali, la fotocamera IR face-login opzionale, il chip TPM 2.0 e l’affidabilità garantita dai rigorosi test eseguiti con standard militare americano MIL-STD 810H.

ASUS ProArt Display PA169CDVASUS ProArt Display PA169CDV è uno schermo portatile IPS da 15,6 pollici 4K UHD che include la tecnologia Wacom EMR per la compatibilità con il pennino ProArt Pen in bundle. Creato per i creator professionisti, offre una splendida risoluzione 4K e soddisfa le specifiche per la certificazione DisplayHDR 400. Il suo design innovativo include due supporti integrati per la massima versatilità d’uso: quello superiore inclina leggermente il PA169CDV per il disegno e le note, mentre quello inferiore lo mantiene stabile fino a un angolo ideale per l’utilizzo come display secondario.

PA169CDV è PANTONE Validated e Calman Verified, il che lo rende il primo monitor portatile con doppia certificazione. È pre-calibrato in fabbrica con un Delta E < 2 ed è caratterizzato da colori a 10-bit, 100% sRGB e 100% Rec.709 color gamut.

Il pennino ProArt Pen utilizza la tecnologia Wacom EMR per fornire una sensazione di scrittura naturale. La penna è leggera e senza batteria ed è compatibile con Asus Dial: offre quindi agli utenti utili scorciatoie quando si lavora con i software Adobe supportati per un flusso di lavoro più fluido.

ASUS TUF Gaming F15 e F17

I portatili TUF Gaming F15 e F17 equipaggiano processori Intel Core i7-12700H di 12a generazione e una GPU per laptop NVIDIA®GeForce RTX™ 3070 con 140 W max TGP: una combinazione estremamente potente che garantisce incredibili prestazioni di gioco. Per una maggiore potenza e controllo, uno switch MUX hardware aggira lo svantaggio prestazionale tipico dei laptop da gioco, che tendono a inviare al display i frame della GPU attraverso la grafica integrata della CPU. I giocatori possono utilizzare Armoury Crate per attivare una modalità GPU diretta che riduce la latenza e migliora le prestazioni in media del 5-10%.

Per supportare questi aumenti di prestazioni, le ventole Arc Flow dei laptop hanno un design aggiornato a 84 lame. Ogni singola lama della ventola ha uno spessore variabile che si assottiglia fino a 0,1 mm, riducendo così la turbolenza e migliorando il flusso d’aria. Il risultato complessivo è una riduzione del rumore con il 13% in più di flusso d’aria rispetto all’ultima generazione. Per la massima resa con i giochi, tutti i laptop TUF 2022 sono dotati di opzioni di visualizzazione ad alta frequenza di aggiornamento, tra cui quella FHD a 300 Hz, per i titoli più dinamici, e quella QHD a 165 Hz, per esperienze più coinvolgenti. Per finire, F15 e F17 presentano nuovi design ispirati agli anime mecha e soddisfano le specifiche MIL-STD-810H per garantire la massima affidabilità anche in movimento.

TUF Dash F15

Lanciato originariamente nel 2021, TUF Dash F15 è stato creato per offrire un laptop sottile e leggero pur con il DNA TUF Gaming. Raccogliendo questa eredità, TUF Dash F15 è stato aggiornato e potenziato per il 2022 con l’hardware più recente, pur mantenendo uno spessore inferiore a 20 mm.

Dotato di un processore Intel Core i7-12650H di 12a generazione e GPU per laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 con MUX Switch, TUF Dash F15 è una macchina da gioco eccezionalmente capace racchiusa in uno chassis sottile e leggero. La nuovissima memoria DDR5 a 4800 MHz gestisce facilmente anche il multitasking più intenso, e due slot SSD PCIe 4.0-capable consentono uno storage ad alta velocità anche quando si è in movimento. Un pannello QHD 165 Hz con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 offre immagini mozzafiato, garantendo il massimo coinvolgimento dei giocatori e fornendo una resa cromatica accurata per la creazione di contenuti. Con il supporto Thunderbolt 4, aggiungere un dock esterno o un’unità di archiviazione ad alta velocità è semplice e diretto. Inoltre, per la massima tranquillità durante gli spostamenti, TUF Dash F15 supporta lo standard Power Delivery tramite USB Type-C fino a 100 W, consentendo quindi la ricarica tramite un’ampia varietà di caricabatterie e power bank compatibili.