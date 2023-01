ASUS presenta “Seeing An Incredible Future”

ASUS ha svelato la più recente gamma di innovazioni, con prodotti che debuttano a livello mondiale e una serie di attività sostenibili durante l’evento di lancio virtuale Seeing An Incredible Future in occasione del CES 2023. Le innovazioni in primo piano includono ASUS Spatial Vision, il primo notebook al mondo con display OLED 3D che non necessita di occhiali per la visualizzazione e che offre un’esperienza visiva e lavorativa unica per i creator. ASUS ha anche annunciato incredibili soluzioni per creator che necessitano di piattaforme straordinarie, tra cui notebook Windows 11-ready con CPU Intel Core™ i9 serie HX fino alla tredicesima generazione e GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40. I nuovi prodotti includono ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), Zenbook 14X OLED (UX3404), Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604), ProArt Display OLED PA32DCM e Display ProArt PA279CRV.

È stata inoltre annunciata una gamma di nuovi prodotti commercial per le aziende, ognuno dei quali offre incredibili prestazioni, versatilità ed espandibilità per il business. I modelli salienti includono il nuovo ExpertBook B9 OLED (B9403CVA), un laptop commercial incredibilmente leggero e potente realizzato per i dirigenti aziendali, il laptop ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) che supporta il gaming immersivo e vanta elevata versatilità e il router ASUS ExpertWiFi EBM68 per velocità elevate e massima sicurezza. Questa gamma di nuove soluzioni aziendali mette a disposizione dei modelli perfetti per produttività, durata e sicurezza non-stop.

Agli spettatori sono stati inoltre presentati i nuovissimi ASUS ExpertCenter PN64-E1 e PN42, insieme al mini PC ASUS Chromebox 5 (CN67), che offre prestazioni, connettività, storage e versatilità davvero top.

I gamer sono stati intercettati con i nuovi laptop TUF Gaming A15/17 (FA507/707) e F15/17 (FX507/707) con CPU fino a Intel Core i9-13900H o AMD Ryzen™ 9 Zen 4 e la più recente GPU per notebook GeForce RTX serie 40, che offrono le massime velocità, affidabilità e prestazioni per esperienze gaming appassionanti. Tutti i modelli includono tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate, che offre accesso a centinaia di giochi per PC di alta qualità.

Durante la presentazione, ASUS ha sottolineato il ruolo pionieristico del marchio nell’innovazione per un futuro sostenibile. “Mentre avanziamo in questo incredibile viaggio verso la sostenibilità, mettiamo continuamente a frutto la nostra leadership tecnologica, il rigore basato sui dati e la filosofia incentrata sull’uomo.” – ha dichiarato il Co-CEO di ASUS S.Y. Hsu – “Il nostro obiettivo è creare, in ultima analisi, un’impresa net-zero che guidi il passaggio a un’economia circolare, con una catena di approvvigionamento responsabile che crei valori condivisi per ciascuno di noi“.