ASUS ProArt StudioBook: il laptop dedicato ai content creator

La serie di laptop ProArt StudioBook di ASUS approda per la prima volta in Italia. La serie nasce per soddisfare le esigenze sempre nuove di un workflow in continua evoluzione, come quello legato alla creazione di contenuti in ambiti quali archiettura, design, fotografia e videomaking.

La gamma completa di ProArt StudioBook sfrutta, infatti, le funzionalità delle GPU NVIDIA Quadro e GeForce RTX™, tra cui ray tracing in tempo reale e accelerazione dell’IA, soddisfacendo le esigenze dei content creator e i più severi requisiti di NVIDIA RTX Studio Program per garantire ai professionisti affidabilità, massime prestazioni, connettività versatile, velocità e stabilità costanti.

A chi deve realizzare progetti in cui i colori sono di fondamentale importanza, la nuova linea di ASUS garantisce un valore Delta E molto basso (inferiore a 1,5) in grado di rilevare errori di resa del colore invisibili anche all’occhio più esperto. Il Delta E misura il grado di cambiamento nella percezione visiva di due colori: un valore inferiore a 1,5 è dunque essenziale per i grafici professionisti e fa sì che i colori visti sullo schermo siano il più fedeli possibile alla realtà.

Inoltre, tutti i modelli della gamma ProArt StudioBook hanno ottenuto certificazione ISV (Indipendent Software Vendor) che garantisce prestazioni, stabilità d’uso e la migliore esperienza quando si lavora con Adobe o Autodesk.

La serie ProArt StudioBook è stata progettata per offrire soluzioni professionali a una vasta gamma di esigenze creative e budget. A tal fine, oltre al ProArt StudioBook Pro 15 (W500), equipaggiato con la potente scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 5000, la serie comprende anche ProArt StudioBook Pro X (W730), un notebook 17 pollici con display a 16:10, scheda grafica di livello QUADRO e screen Pad 2.0, e ProArt StudioBook 15 (H500), dotato di GPU NVIDIA GeForce RTX 2060.