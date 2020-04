Asus protagonista ai Red Dot Design Awards 2020

ASUS ha conquistato un totale di 26 prestigiosi Red Dot Awards 2020 per l’eccezionale product design, stabilendo un altro nuovo record aziendale per il numero di Red Dot Awards vinti in un solo anno. E’ una delle più grandi competizioni di design al mondo. Nel 2020, designer e produttori provenienti da 60 paesi hanno partecipato alla competizione con oltre 6.500 prodotti. Per più di 60 anni, una rinomata giuria internazionale di esperti di varie discipline si è riunita ogni anno per selezionare i migliori design con un rigoroso processo di aggiudicazione che si protrae per diversi giorni e valuta vari criteri come il livello di innovazione, funzionalità, qualità formale, longevità ed ergonomia. I premi evidenziano il costante impegno dell’azienda nel fornire incredibili esperienze attraverso la continua innovazione e il design dei prodotti.

“Questo numero record di Red Dot Awards segna un altro incredibile traguardo per l’intero team ASUS”, ha dichiarato Mitch Yang, Chief Design Officer di ASUS. “Costruire i nostri successi anno dopo anno è una chiara dimostrazione di come il nostro spirito In Search of Incredible, la nostra filosofia del design e la continua innovazione siano fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo di creare i migliori prodotti e le migliori esperienze per tutti.”

“I vincitori del Red Dot Award hanno dimostrato di aver creato ottimi prodotti degni di vincere un premio. I prodotti hanno conquistato la giuria non solo per la loro estetica, ma anche per la loro incomparabile funzionalità. Con i loro design, i vincitori stabiliscono nuovi standard nel loro settore. Desidero congratularmi sinceramente per il loro successo”, ha affermato il fondatore e CEO di Red Dot, il professore Dr. Peter Zec.