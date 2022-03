Asus rafforza la gamma di notebook business in Italia

Asus annuncia la disponibilità in Italia di due nuovi laptop, ExpertBook B3 Flip (B3402FEA) e ExpertBook B7 Flip (B740FEA), soluzioni perfette per facilitare il lavoro quotidiano di professionisti e aziende. Le due novità di casa ASUS – fornite con sistema operativo Windows 11 Pro – arricchiscono la gamma di prodotti ASUS Business offrendo soluzioni sempre più innovative per rispondere alle necessità del mondo professionale, puntando su semplicità d’uso, versatilità e resistenza – senza tralasciare l’accattivante e funzionale design 2-in-1 con schermo touch.

I nuovi portatili Asus ExpertBook B3 Flip e Asus ExpertBook B7 Flip presentano infatti una cerniera a 360°, che permette di direzionare a propria discrezione il display, per aprire la strada a diverse modalità di utilizzo secondo le esigenze lavorative del momento anche grazie alla presenza in confezione della ASUS Pen. Entrambi vantano dimensioni e peso contenuti, e sono caratterizzati – come anche altri modelli Asus Business – da una struttura rinforzata in grado di accompagnare l’utente in qualsiasi luogo durante l’arco della giornata. Inoltre, entrambi i modelli sono equipaggiati con una tastiera resistente ai liquidi (fino a 78 cc senza danni) e soddisfano i nuovi standard americani di robustezza MIL-STD 810H di livello militare, con anche porte I/O e cerniere rinforzate per assicurare il massimo della durabilità in ogni condizione.

Per massimizzare le prestazioni lavorative, ExpertBook B3 Flip e ExpertBook B7 Flip affiancano caratteristiche hardware di prim’ordine a una serie di tecnologie e caratteristiche volte a rendere il lavoro agile, confortevole e senza intoppi, come ad esempio l’ASUS NumberPad 2.0, ASUS WiFi Master Premium, e la ASUS Pen. Fondamentale per il lavoro da remoto e le conferenze a distanza è la chiarezza delle voci degli interlocutori rispetto ai rumori di sottofondo; per questo motivo, i nuovi notebook sono equipaggiati anche con la tecnologia di cancellazione del rumore bidirezionale basata su algoritmi di Intelligenza Artificiale, che include sia una funzione a monte per filtrare il rumore intorno all’altoparlante, sia una funzione a valle per eliminare il rumore esterno dell’interlocutore.

I display touchscreen di Asus permettono invece agli utenti di godere di un’esperienza visiva piacevole e sicura grazie alle basse emissioni di luce blu certificate TÜV Rheinland.

Infine, la batteria di lunghissima durata permette di lavorare senza preoccupazioni per una giornata intera di lavoro e molto di più. Entrambi i modelli, infatti, offrono batterie capienti, perfette per le lunghe videoconferenze o il lavoro in mobilità, quando non è possibile affidarsi al caricabatterie.

A renderli laptop perfetti per professionisti e aziende non sono solo le caratteristiche strutturali, bensì anche una serie di accortezze volte a tutelare la privacy e la sicurezza in ambito lavorativo: il pulsante di accensione incorpora un sensore per le impronte digitali, la presenza di un chip TPM 2.0 assicura la protezione delle informazioni di autenticazione, mentre un otturatore permette all’utente di oscurare fisicamente la webcam quando non è utilizzata. Non manca anche uno slot Kensington Lock integrato, che permette di mettere al sicuro il proprio laptop in maniera facile e veloce.

Tutte queste specifiche rendono l’ampliamento dell’offerta una soluzione capace di rispondere alle più esigenti necessità delle aziende e dei professionisti che ricercano un prodottoin grado non solo di supportarli al meglio nel proprio lavoro, ma anche di facilitare le operazioni e adattarsi senza inconvenienti alle diverse situazioni di mobilità e utilizzo. Il design sottile, leggero e compatto dei nuovi ExpertBook, infatti, li rende facilmente trasportabili in qualsiasi borsa o zaino, e garantisce un aspetto sempre fresco ed elegante.

ASUS ExpertBook B3 Flip

Il modello ExpertBook B3 Flip monta un processore Intel Core i7 di 11a generazione e una RAM da 8GB con grafica Intel Iris® Xe e WiFi 6, assicurando delle prestazioni di calcolo e grafiche elevate. Una RAM di 8GB e uno spazio di archiviazione fino a 512 GB di PCIe® M.2 SSD permettono di lavorare con efficacia anche con un grande quantitativo di dati, e averli sempre rapidamente accessibili ovunque ci si trovi. La connettività è garantita in tutte le condizioni, grazie al modem 4G incorporato.

ExpertBook B3 Flip è inoltre protetto da ASUS Antibacterial Guard, un trattamento antibatterico cui vengono sottoposti la tastiera, il touchpad e il poggiapolsi che rispetta lo standard ISO 22196, riconosciuto a livello internazionale per inibire la crescita dei batteri di oltre il 99% in un periodo di 24 ore, mantenendo il prodotto sempre igienico.

Le dimensioni di ExpertBook B3 Flip (32.90 x 22.39 x 1.92 ~ 1.95 cm) lo rendono perfetto per il lavoro in mobilità, caratteristica confermata anche dal peso contenuto (1.61 kg) e alla batteria da 50 WHrs.

ASUS ExpertBook B7 Flip

ASUS ExpertBook B7 Flip è disponibile in due configurazioni: la prima monta un processore Intel Core i7 di 11a generazione (i7-1195G7), 16GB di RAM, SSD PCIE G3 da 1TB e uno schermo touch da 14” con risoluzione 2560×1600, mentre la seconda configurazione si affida a una CPU Intel Core i5 di 11a generazione (i5-1155G7), 16GB di RAM e a un SSD PCIE G3 da 512GB. Lo schermo 14’ touch di quest’ultima versione ha una risoluzione di 1920×1200 e offre la tecnologia ASUS Private View, per proteggere lo schermo da sguardi indesiderati. Lo schermo è inoltre protetto da un resistente pannello antiriflesso Corning Glass.

In entrambe le configurazioni, supporta le reti dati cellulari 5G per connessioni dalle velocità più elevate oltre che più sicure, mentre la telecamera avanzata a infrarossi garantisce la funzionalità IR compatibile con Windows Hello. Nonostante le dimensioni e il peso contenuti (32.00 x 23.42 x 1.80 ~ 1.89 cm; 1.44 kg), è inoltre equipaggiato con una batteria da 63WHrs.