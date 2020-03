ASUS Republic Of Gamers annuncia la disponibilità di Android 10 per ROG Phone II

ASUS Republic of Gamers ha annunciato oggi la distribuzione di Android 10 per ROG Phone II, un aggiornamento che rende lo smartphone gaming migliore del mondo ancora più competitivo.

Android 10 include alcune funzioni ottimizzate volte a semplificare la vita di ogni giorno degli utenti. Tra le caratteristiche principali: un nuovo tema scuro può essere abilitato o disabilitato per app specifiche o per l’intero smartphone rendendone più semplice l’utilizzo in situazioni di scarsa luminosità. La navigazione tramite gesture aiuta a eseguire azioni di base, come per esempio tornare indietro, andare alla pagina home o far partire Google Assistant, attraverso semplici gesti come passare il dito sullo schermo avanti e indietro. Anche la gestione della privacy è stata migliorata per garantire un controllo più facile dei propri dati personali: tutte le opzioni di controllo per la privacy ora si trovano in un unico posto e si può personalizzare il modo in cui informazioni sulla posizione vengono condivise con le diverse app.

Questo aggiornamento include anche diversi nuovi elementi di miglioramento del sistema e correzioni di bug di ROG Phone II, per renderlo una piattaforma ancora più coinvolgente anche per i giocatori da mobile più esigenti.

Gli utenti che possiedono ROG Phone II possono usufruire di un’esperienza di mobile gaming eccellente, con oltre 200 giochi che supportano le caratteristiche speciali di questo smartphone rivoluzionario per tutti coloro che amano videogiocare. I titoli di gioco progettati per supportare ROG Phone II continuano a crescere giorno dopo giorno, offrendo performance migliori e frame rate più alti.

L’aggiornamento ad Android 10 per ROG Phone II sarà disponibile da oggi via firmware-over-the-air (FOTA), un aggiornamento che sarà rilasciato progressivamente a tutti gli utenti nel mondo.

ROG PHONE II: rivoluziona la tua esperienza di gioco

Basato sullo stesso concetto di design innovativo della prima generazione, ROG Phone II porta le performance a un altro epico livello grazie al processore Qualcomm® Snapdragon™ 855 Plus Mobile Platform, unico al mondo; in più è dotato di un sistema di raffreddamento GameCool II con camera di vapore 3D che supporta prestazioni super veloci per un periodo di tempo ancora più lungo. A permettere una maratona di gioco non-stop è l’incredibile batteria da 6000 mAh e il design innovativo con porta USB-C aggiuntiva che consente la ricarica di lato.

ROG Phone II presenta anche il primo display AMOLED al mondo ad alta risoluzione con velocità di refresh 120Hz/1ms e tecnologia HDR a 10-bit, che offre elevata fedeltà cromatica – con un Delta E inferiore a 1 – per un’esperienza visiva straordinaria. ROG Phone II è progettato totalmente per offrire un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente, con il suo design unico che offre le massime prestazioni anche in modalità orizzontale, incorporando una rinnovata tecnologia AirTrigger II con controlli ultrasonici e potenti speaker frontali.

NOTE SULLA DISPONIBILITÀ

L’aggiornamento ad Android 10 per ROG Phone II sarà rilasciato gradualmente a livello globale a partire da oggi, quindi non tutti i dispositivi potrebbero ricevere l’aggiornamento simultaneamente.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0