ASUS Republic of Gamers annuncia Rog Strix SCAR 18

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del suo laptop gaming ASUS Rog Strix SCAR 18 (G834), presentato a gennaio in occasione dell’evento For Those Who Dare: Maxed Out, nell’ambito del CES 2023.

Il nuovo ROG Strix SCAR 18 (G834) è stato progettato pensando agli appassionati di eSport. È un concentrato di potenza gaming, che trasporta le performance e il comfort di un PC desktop in un laptop, costruito con componenti di alto livello che aiutano i gamer a essere al centro dell’azione con prestazioni al massimo. Sorprendentemente, è il primo laptop ROG in assoluto dotato di un display Nebula da 18 pollici, con specifiche QHD fino a 240 Hz.

ROG Strix SCAR sarà disponibile prossimamente anche nei modelli da 16 o 17 pollici. I modelli da 16 e 18 pollici sono dotati di processori fino all’Intel Core i9-13980HX di 13a generazione con 24 core e 32 thread. Il display Nebula QHD da 18 pollici, formato 16:10, 240Hz/3ms, è certificato PANTONE e assicura il 100% di copertura della gamma DCI-P3.

L’ultimo modello lanciato monta una GPU per laptop fino alla NVIDIA GeForce RTX serie 4090 con Advanced Optimus ed è progettato per gaming ad alto refresh. Con NVIDIA Advanced Optimus, il laptop può infatti instradare automaticamente i fotogrammi dalla GPU discreta direttamente al display utilizzando un MUX switch, bypassando la grafica integrata. Questo percorso migliora le prestazioni del 5-10% rispetto alle macchine senza MUX Switch, evitando all’utente di dover dare il comando manualmente. Questa commutazione automatica preserva anche la durata della batteria della macchina, in quanto può passare dinamicamente dalla GPU discreta ad alta potenza alla GPU integrata a bassa potenza. Sfruttando il nuovissimo standard DDR5, gli utenti potranno godere di un enorme salto generazionale di prestazioni a 4800 Mhz, con tempi di scrittura più veloci del 50% rispetto alle macchine dotate di DDR4. Questa memoria ultra-veloce rende più scattanti tutti gli aspetti del portatile, dal gaming intenso alla navigazione leggera sul web. Inoltre, grazie a un’unità SSD PCIE Gen4 configurata in RAID 0, anche i progetti più grandi sono al sicuro.

I gamer possono inoltre sperimentare un’incredibile efficienza e prestazioni al massimo grazie all’utilizzo di soluzioni estreme come il metallo liquido Conductonaut applicato sopra alla CPU, insieme con la tecnologia Tri-Fan, le prese d’aria a tutto tondo sul case e il raffreddamento intelligente per garantire le migliori prestazioni anche con carichi di lavoro pesanti. Per ospitare componenti così potenti, lo chassis e la scheda madre della Strix SCAR 18 sono stati entrambi riprogettati per ospitare un nuovo dissipatore a tutta larghezza, mentre le alette di rame sono state spostate ancora più vicino alle bocchette di scarico per un raffreddamento più efficiente. Questo dissipatore unico nel suo genere è costruito in tre sezioni diverse, che circondano la scheda madre con alette densamente impacchettate per una superficie totale di 195.509 mm², un aumento dell’82,5% rispetto alla Strix SCAR 17 del 2022. Questo design massimizza il percorso disponibile per far uscire l’aria calda dalla macchina e aumenta drasticamente il raffreddamento complessivo.

Infine, la maggior parte dei portatili da gaming ha un sistema di raffreddamento a doppia ventola, ma lo SCAR 18 è stato in grado di spingere le prestazioni ancora più in là con l’introduzione di una terza ventola che aiuta a mantenere fresche la GPU e la VRAM. Grazie alle sette heatpipes e al metallo liquido Conductonaut Extreme sia sulla CPU che sulla GPU, il sistema di raffreddamento dello SCAR 18 è una meraviglia di ingegneria.

ASUS Rog Strix SCAR 18 è dotato di surround virtuale Dolby Atmos per godere di uno scenario sonoro cristallino nel pieno della battaglia. La cancellazione del rumore AI a due vie filtra il rumore di fondo sia per le comunicazioni in entrata sia per quelle in uscita, in modo che la voce di tutti arrivi forte e chiara. Inoltre, il nuovo laptop da gaming monta una batteria da 64 Wh o 90 Wh, oltre a una ricarica Type-C® da 100 W per l’utilizzo in mobilità. La connettività WiFi 6E e la porta Ethernet forniscono una rete all’avanguardia per un ritardo minimo su reti cablate e wireless compatibili. Il display è dotato di Dolby Vision® HDR e NVIDIA G-SYNC® per una straordinaria qualità delle immagini prive di artefatti e incongruenze grafiche. Il rapido tempo di risposta assicura movimenti nitidi e fluidi in modo che i giocatori possano prendere decisioni e attuare mosse perfette al pixel anche durante frenetici scontri a fuoco. Inoltre, il layout di tastiera spazioso rende il gioco più confortevole. L’illuminazione RGB per ciascun tasto compatibile con Aura Sync sulla tastiera e sulla barra luminosa, così come gli armor cap personalizzabili, assicurano ai gamer la possibilità di sfoggiare il proprio stile personale.

ROG Strix Scar 18 è già disponibile su Asus eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.199€.