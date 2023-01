ASUS Republic of Gamers: le novità al CES 2023

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato un’ampia gamma di prodotti esclusivi indirizzati a offrire massime prestazioni in occasione dell’evento di lancio virtuale al CES 2023.

Questa vasta gamma di innovazioni include: i monitor gaming ROG Swift Pro PG248QP e ROG Swift OLED PG27AQDM; la tastiera gaming ROG Azoth; il controller per PC ROG Raikiri Pro; la sedia gaming ROG Destrier Ergo; il desktop gaming ROG G22CH e molto altro.

Quest’anno ancora di più, ROG sta facendo evolvere la gamma gaming per elevare le prestazioni oltre i limiti. Le novità presentate durante l’evento includono i notebook gaming della serie Strix Scar e Strix G, nelle versioni da 16, 17 e 18 pollici. Queste potenti “centrali” per il gaming ospitano processori fino agli AMD Ryzen™ 9 Zen 4 e Intel® Core™ di 13a generazione, dando sfogo come mai alla potenza per massimizzare le prestazioni. A cui si aggiungono le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ serie 40, che operano insieme a uno switch MUX e NVIDIA Advanced Optimus per garantire performance mai viste prima su un notebook.

Inoltre, ROG ha introdotto il nuovo Zephyrus M16 (GU604), con display ROG Nebula HDR e AniMe Matrix™, nonché Zephyrus G16 (GU603) e Zephyrus G14 (GA402): tutti capaci di restituire prestazioni al massimo e di offrire ai giocatori il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno.

Per quanto riguarda la versatilità, ROG ha aggiornato ROG Flow X16 (GV601), Flow X13 (GC33) e Flow Z13 (GZ301), tutti compatibili con la GPU esterna ROG XG Mobile per ottenere una maggiore “potenza di fuoco”. Questi nuovi notebook super versatili e straordinari sono disponibili in un formato ultracompatto, progettato per adattarsi alle esigenze e offrire la migliore combinazione di prestazioni e portabilità.

Durante lo show, ROG ha anche rivelato cosa riserva il futuro ai gamer, con ROG Swift Pro PG248QP, il primo monitor gaming a 540Hz: il più veloce al mondo, il monitor che ridefinisce cosa intendere per un’esperienza di gioco davvero fluida. A destare vero stupore il nuovo ROG Swift OLED PG27AQDM, primo display gaming ROG OLED da 27 pollici e 1440p con frequenza di aggiornamento superveloce di 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms, per immagini straordinarie brillanti e reattive grazie al pannello dalla resa pressoché istantanea.

Inoltre, ROG ha presentato il primo router gaming Wi-Fi 7 quad-band al mondo, il ROG Rapture GT-BE98, con velocità fino a 25.000 Mbps, ovvero il 160% più veloce rispetto alla generazione precedente, con picchi di dati superiori del 20%. ROG ha anche introdotto la nuova ROG Azoth, una tastiera gaming al 75% con funzionalità premium per gli amanti delle tastiere custom e quanti vogliono personalizzare anche più a fondo il proprio equipaggiamento. Quest’anno, inoltre, ROG e Aim Lab, trainer di milioni di giocatori di FPS in tutto il mondo, si sono uniti per creare nuove periferiche in grado di elevare sempre più il livello della competizione nell’eSport. In questo ambito si segnalano ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e ROG Hone Ace Aim Lab Edition, rispettivamente gaming mouse e gaming mousepad nati da questa inedita collaborazione. A questi gaming gear si aggiungono anche il controller per PC ROG Raikiri Pro, con opzioni illimitate di personalizzazione, oltre alla versatile sedia gaming ROG Destrier Ergo.