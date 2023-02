ASUS Republic of Gamers: un mouse e un mousepad per i top gamer

ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità del nuovo mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e del mousepad ROG Hone Ace Aim Lab Edition.

Il mouse gaming ROG Harpe Ace è stato progettato con l’aiuto dei professionisti di Aim Lab ed è appositamente realizzato per i gamer FPS. Include Aim Lab Settings Optimizer che analizza le prestazioni del gamer per offrire impostazioni personalizzate del mouse in grado di aiutare gli utenti ad ottenere il massimo dai propri punti di forza e dal proprio stile di gioco individuale. L’Harpe Ace è uno dei mouse gaming più leggeri disponibili, con un peso di soli 54 grammi. Include il sensore ottico ROG AimPoint che assicura fino a 36.000 dpi con una CPI deviation inferiore all’1%. Inoltre, la tecnologia wireless ROG SpeedNova offre prestazioni a bassissima latenza con una trasmissione di dati sempre affidabile, anche in ambienti congestionati a causa delle interferenze nel segnale RF derivanti dai dispositivi wireless circostanti; è l’ideale, quindi, anche per i gamer che affrontano tornei o lan party.

Dedicato ai gamer anche ROG Hone Ace che dispone di indici di misurazione che operano in tandem con una funzione dedicata del software di Aim Lab, il task “Aim Lab x ROG 360“, al fine di aiutare i gamer ad allenare le proprie abilità di movimento all’interno di uno spazio a 360°. L’esclusiva superficie in tessuto ibrido fornisce un attrito ottimale garantendo velocità di movimento e al contempo un controllo accurato. Il nano-rivestimento crea una superficie repellente all’acqua, all’olio e alla polvere e dispone di una robusta base in gomma per una presa stabile sulle superfici.

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e ROG Hone Ace Aim Lab Edition saranno a breve disponibili sull’ eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner Commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 159,99€ e 39,99€ IVA inclusa.