Asus ROG annuncia Chakram X: il mouse gaming si evolve ancora

ASUS Republic of Gamers (ROG) presenta Chakram X, il primo mouse ROG dotato del nuovo sensore ottico ROG AimPoint. Quest’ultimo si caratterizza per una elevata sensibilità regolabile fino a 36.000 dpi e associata a una frequenza di polling di ben 8.000 Hz per fornire al Chakram X una precisione davvero senza rivali. Chakram X si basa sul design dell’originale Chakram, innovandolo e migliorando sotto tanti aspetti, a partire da un joystick a forma concava di dimensioni maggiori e che offre un comfort e un controllo superiori, utilizzabile sia in modalità analogica che digitale. Su Chakram X si possono programmare fino a 11 funzioni per una personalizzazione totale dei controlli rapidi a seconda dei diversi giochi o delle specifiche attività da svolgere.

Chakram X è dotato di una triplice modalità di connessione: RF wireless ultraveloce a 2,4 GHz, Bluetooth®, con possibilità associare fino a tre dispositivi, e una modalità USB cablata che ricarica velocemente il mouse anche durante l’uso. Il design smart e originale si completa con la presenza di una cover superiore e tasti magnetici senza viti che consentono un facile accesso ai gamer che desiderano personalizzare il feeling del clic o anche inserire un badge personalizzato per ottenere un look unico e distintivo.

Prendi la mira in maniera infallibile, con velocità e precisione senza pari

Chakram X vanta il nuovo sensore ottic0 ROG Aim Point, il primo sensore sviluppato internamente da ROG. Il nuovo sensore consente al Chakram X di tracciare ogni movimento con precisione assoluta e una reattività senza rivali, grazie anche a livelli di sensibilità che possono essere settati da 100 a 36.000 dpi.

Registra il movimento a velocità fino a 650 pollici al secondo (ips) con un’accelerazione fino a 50 G. Il sensore presenta inoltre uno scostamento CPI < 1% da leader del settore e un incredibile polling rate fino a 8.000 Hz. La velocità e la precisione di Chakram X si faranno apprezzare ancora di più da tutti quei giocatori che stanno pianificando l’aggiornamento del proprio monitor, indipendentemente dalla risoluzione o dalla frequenza di refresh di quest’ultimo.

Controllo totale

Proprio come il suo predecessore, vanta due opzioni per il joystick. Questa volta, tuttavia, la superficie è concava e il joystick è posizionato più vicino al palmo della mano, per una maggiore praticità e una migliore interazione e controllo. Sono già inclusi un joystick lungo e uno corto per adattarsi a diverse forme della mano o stili di gioco. Il joystick può anche essere rimosso del tutto e sostituito con una cover che consente di ottenere una livrea più lineare.

Il joystick può essere utilizzato in modalità analogica o digitale per adattarsi a diversi generi e stili di gioco. In modalità analogica, funge da joystick standard o levetta del gamepad, consentendo all’utente di muoversi liberamente nel gameplay usando una sola mano. La modalità digitale trasforma invece il joystick in un pulsante programmabile a quattro direzioni, offrendo agli utenti comandi preimpostati per ricaricare, cambiare arma, inclinare, parlare, aprire una mappa, scorrere pagine Web o eseguire qualsiasi altra azione. In virtù dei sette tasti aggiuntivi, il nuovo Chakram X consente ai giocatori di programmare fino a 11 funzioni per diversi giochi e attività. Inoltre, è possibile salvare fino a cinque profili utilizzando la memoria integrata, così da memorizzare impostazioni personalizzate.

Triplice connettività

I giocatori possono connettere il mouse utilizzando una connessione wireless RF a 2,4 GHz ultraveloce o tramite Bluetooth e la tecnologia di pairing veloce, che consente di collegare fino a tre dispositivi. C’è anche la possibilità di sfruttare una connessione USB cablata, con la quale caricare rapidamente il dispositivo anche durante il suo utilizzo.

La batteria ad alta capacità offre fino a 114 ore di gioco senza interruzioni con una carica completa. Chakram X può essere ricaricato anche in modalità wireless, sfruttando una superficie di ricarica compatibile con lo standard Qi. In alternativa, la funzione di ricarica rapida consente agli utenti di spremere fino a 25 ore di gioco con una ricarica rapida di 15 minuti.

Aspetto e feeling davvero unici

Cover superiore e tasti magnetici senza viti garantiscono un accesso ancor più semplificato, offrendo ai giocatori la libertà di personalizzare il feeling del clic o di inserire un badge personalizzato per una nota distintiva e un look originale e unico. L’esclusivo design ROG Push-Fit Socket II semplifica la sostituzione a caldo degli switch meccanici a 3 pin o micro switch ottici a 5 pin, consentendo a ogni gamer di personalizzare facilmente la pressione e il feedback in base alle proprie preferenze o semplicemente sostituire interruttori usurati o rotti, allungando così la durata nel tempo del proprio mouse. Chakram X tuttavia è dotato di micro switch ROG che assicurano una durata di 70 milioni di clic e vantano una giunzione elettrica placcata in oro per migliorarne efficacia e durata.

ROG Chakram X sarà disponibile a partire dalla prossima settimana direttamente sull’ eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 169,90€ IVA inclusa.