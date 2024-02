ASUS ROG annuncia la tastiera ROG Falchion RX Low Profile

ASUS ROG annuncia la disponibilità in Italia della tastiera gaming ROG Falchion RX Low Profile. La nuova tastiera con form factor al 65%, presentata in occasione del CES 2024 vanta un profilo ultrasottile di soli 26,5 mm e incorpora magistralmente i tasti freccia e di navigazione in una cornice compatta, paragonabile a un form factor al 60%.

La Falchion RX Low Profile è dotata dei nuovi switch ottici prelubrificati ROG RX Red Low-profile con illuminazione centralizzata che forniscono un’ attivazione immediata e precisa, con una pressione dei tasti costante e priva di oscillazioni e un ritardo di rimbalzo prossimo allo zero. Ricco il set delle funzionalità offerte, a partire da un pulsante multifunzione e un pannello interattivo a sfioramento che consentono agli utenti di regolare in modo intuitivo il volume, la riproduzione/pausa dei contenuti multimediali o l’illuminazione della tastiera, con comandi personalizzabili tramite Armoury Crate. La connettività tri-mode consente agli utenti di connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, oppure di utilizzare l’ esclusiva tecnologia wireless ROG SpeedNova per collegarsi a 2,4 GHz a minima latenza oppure scegliere alternativamente la più tradizionale connessione USB cablata. Il ROG Omni Receiver offre la possibilità di connettere più dispositivi supportati tramite un singolo ricevitore, liberando così un’ulteriore porta USB sul proprio PC. All’interno, invece, due strati di schiuma siliconica eliminano ogni eco o ping, per un’acustica davvero impeccabile che migliora e rende più confortevole l’esperienza di digitazione.

Il profilo sottile di soli 26,5 mm è reso possibile dall’adozione degli switch proprietari, i nuovi ROG RX Low-profile, evoluzione delle serie precedenti e frutto della costante ed incessante ricerca ROG, volta al miglioramento continuo delle funzionalità e performance di gioco.

ROG Falchion RX Low Profile offre connettività tri-mode tramite Bluetooth, wireless a 2,4 GHz con tecnologia ROG SpeedNova o una più tradizionale USB cablata. La modalità Bluetooth consente di collegare simultaneamente fino a tre dispositivi, con la possibilità di passare facilmente da uno all’altro. La modalità wireless a 2,4 GHz sfrutta invece il ROG Omni Receiver per collegare più dispositivi ROG supportati tramite un unico ricevitore USB, consentendo agli utenti di abbinare Falchion RX Low Profile a un mouse ROG Harpe Ace o un ROG Keris II senza bisogno di un secondo dongle, risparmiando così anche una porta USB sul proprio PC.

Una striscia LED collocata nella porzione superiore della tastiera e che la attraversa lungo tutta la sua lunghezza si illumina ogni volta che il touch panel viene utilizzato e ne indica in tempo reale lo status e la regolazione delle singole azioni.

La tastiera ROG Falchion RX Low Profile è disponibile sull’ eShop ASUS, presso gli presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 189,99 € IVA inclusa.