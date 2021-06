Asus ROG annuncia le nuove ROG CETRA II E ROG STRIX GO BT

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia degli auricolari gaming ROG Cetra II e delle cuffie bluetooth on-ear ROG Strix Go BT. Entrambi i dispositivi offrono audio di qualità e cancellazione del rumore per garantire la migliore esperienza audio in mobilità.

ROG Cetra II – Cuffie in-ear in pieno stile ROG

In termini di qualità audio, le cuffie gaming in-ear RGB ROG Cetra II offrono un audio sorprendente, la connessione USB-C le rende inoltre compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, PC, Mac e Nintendo Switch™. È possibile attivare la tecnologia ANC per eliminare le distrazioni o scegliere la modalità Ambient per non perdere i suoni dell’ambiente circostante. I driver LSR ASUS Essence forniscono una qualità impeccabile con bassi potenti, mentre i microfoni incorporati con soppressione del rumore garantiscono una comunicazione chiara. Le alette e i gommini ultrasoft LSR inclusi offrono un maggiore comfort, mentre l’illuminazione RGB può essere abbinata all’illuminazione dell’ecosistema ROG tramite Armoury Crate.

ROG Strix Go BT – Le nuove Strix GO Bluetooth

ROG Strix Go BT è l’headset gaming che offre un’esperienza di ascolto wireless senza precedenti. La bassa latenza e l’alta risoluzione della tecnologia audio Qualcomm aptX™ Adaptive assicurano un audio Bluetooth di alta qualità e senza interruzioni, mentre il connettore da 3,5 mm garantisce compatibilità con i diversi device, gaming e non. La tecnologia Active Noise Cancelation (ANC) consente di eliminare il rumore ambientale, il microfono con cancellazione del rumore AI (Mic AI) ASUS mantiene, invece, le conversazioni sempre cristalline.