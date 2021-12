ASUS Rog annuncia le periferiche di gioco “Moonlight White”

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato una nuovissima serie di periferiche gaming con un design minimal ed elegante grazie ad uno straordinario schema di colori Moonlight White. Il mouse ambidestro ROG Strix Impact II, le cuffie da gioco ROG Strix Go Core e gli auricolari in-ear ROG Cetra II Core sono ora disponibili in questa straordinaria colorazione.

ROG si è da sempre impegnata per riuscire ad inserire Aura Sync in un numero sempre maggiori di dispositivi così da permettere ai giocatori di donare maggiore luce alla propria personalità, ci sono molti utenti che prediligono però un aspetto minimalista. Ecco perché ROG si sta espandendo con la serie Moonlight White, fornendo un’alternativa importante alla tipica combinazione di colori rosso e nero.

ROG Strix Impact II Moonlight White

ROG Strix Impact II Moonlight White è un mouse leggero e ambidestro che offre un’azione fluida e una flessibilità eccezionale. È dotato di pulsanti invertibili nelle posizioni, di cavo in gomma e di un sensore da 6.200 dpi per la massima precisione. Inoltre, Impact II Moonlight White è dotato di un esclusivo design push-fit degli switch e di una gestione dei DPI regolabile su quattro livelli che semplifica la variazione della sensibilità per adattarsi a qualsiasi esigenza di gioco.

Strix Impact II Moonlight White “brilla” da cima a fondo, con l’illuminazione Aura RGB integrata nel logo, nella rotella e nella parte anteriore. L’illuminazione può essere personalizzata utilizzando uno spettro di colori pressoché infinito e una gamma di effetti dinamici; si possono memorizzare fino a tre profili per avere sempre a portata di mano le impostazioni preferite.

ROG Strix Go Core Moonlight White

ROG Strix Go Core Moonlight White è una cuffia con jack da 3,5 mm che supporta tutte le piattaforme di gioco più popolari, inclusi PC, Mac, smartphone, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Dotata di esclusivi driver ASUS Essence da 40 mm, Strix Go Core Moonlight White assicura un suono incredibilmente ricco e puro con bassi profondi ottimizzati per esperienze audio coinvolgenti. Il design ergonomico e leggero è alla base del comfort eccezionale, mentre il meccanismo che permette di ruotare i padiglioni assicura un trasporto facile e veloce. Strix Go Core Moonlight White offre il perfetto equilibrio di funzionalità per consentire ai gamer di giocare senza fatica, ovunque si trovino.

ROG ha collaborato con gamer professionisti durante la progettazione di Strix Impact II Moonlight White per ottenere un mouse gaming ottimizzato per prestazioni e comfort, in un prodotto che pesa solo 79 grammi. Il sensore da 6.200 dpi campiona fino a 220 pollici al secondo (ips) e ha un polling rate di 1.000 Hz, garantendo alta precisione, risposta rapida e controllo accurato, il tutto senza alcun tipo di lag. Impact II Moonlight White include anche cinque pulsanti programmabili, che consentono di adattare il controllo a diversi titoli o stili di gioco.

Certificata da Discord e TeamSpeak, la Strix Go Core Moonlight White è inoltre dotata di un microfono staccabile unidirezionale sintonizzato per far risaltare la voce di chi lo indossa per una comunicazione più chiara e semplice con i compagni di team.

ROG Cetra II Core Moonlight White

Le cuffie in-ear ROG Cetra II Core Moonlight White sono dotate di driver ASUS Essence in gomma siliconica liquida (LSR) per una qualità audio impeccabile. Le cuffie consentono agli utenti di godere di un’acustica gaming in abbinata con un’ampia varietà di piattaforme, inclusa la compatibilità con PlayStation 5, Xbox Series X/S, ROG Phone 5, smartphone, PC Mac e Nintendo Switch. Anche le alette e gli auricolari inclusi sono realizzati in LSR per un maggiore comfort.

Realizzate in alluminio elegante e leggero, Cetra II Core Moonlight White hanno un aspetto premium e raffinato, completato da un trattamento per aumentare la resistenza ai graffi, migliorando così l’estetica e la durata.

PREZZI E DISPONIBILITÀ:

ROG Strix Impact II Moonlight White è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 50,90€ IVA inclusa.

ROG Strix Go Core Moonlight White è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 99,90 € IVA inclusa.

ROG Cetra II Core Moonlight White è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 79,90€ IVA inclusa.