ASUS ROG annuncia ROG Ally X

ASUS ROG ha annunciato oggi ROG Ally X, un nuovo modello della sua famosa console portatile ROG Ally.

ROG Ally X nasce dall’ascolto dei feedback degli utenti e offrirà un aggiornamento e potenziamento di molti dei suoi componenti interni. Una nuova unità SSD da 1 TB assicura spazio sufficiente per l’installazione di moltissimi giochi, rispetto ai 512 GB dell’Ally originale. Inoltre, ROG Ally X utilizza una scheda madre riprogettata con uno slot per il form factor M.2 2280, che consente agli utenti di aggiornare più facilmente lo storage con unità più grandi di quanto fosse possibile in precedenza.

L’aggiornamento dello storage è accompagnato da 24 GB di RAM LPDDR5X-7500 per una maggiore flessibilità. Come APU, AMD Ryzen Z1 Extreme condivide la RAM video con la RAM di sistema del dispositivo.

I 24 GB di memoria consentono agli utenti di allocare più memoria sia al sistema che alla GPU per ottenere migliori prestazioni nei giochi più recenti che utilizzano una maggiore quantità di VRAM.

Infine, ROG Ally X ha una batteria da 80 Wh, il doppio della capacità del modello precedente, per consentire agli utenti di giocare il più a lungo possibile con il dispositivo fuori dalla carica.

Per ospitare la nuova batteria, ROG Ally X è dotato di nuove ventole più piccole del 23%, ma che utilizzano pale più sottili del 50% per migliorare il flusso d’aria. Due nuovi tunnel nell’alloggiamento della ventola dirigono l’aria verso l’alto e verso una terza presa d’aria di scarico sul bordo superiore del ROG Ally X. Questa nuova soluzione termica fornisce il 24% in più di volume d’aria da spingere attraverso il dispositivo, raffreddando non solo i componenti interni ma anche il touch screen, che misura fino a 6°C in meno per un utilizzo più confortevole a lungo termine.

ASUS ROG Ally X sarà disponibile a partire dal 22 luglio 2024 al prezzo di € 899.