ASUS ROG e Blizzard Entertainment: ecco ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

ASUS ROG e Blizzard Entertainment hanno annunciato ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, un’esclusiva versione in edizione limitata del nuovo smartphone gaming ROG Phone 6. Con il suo design unico a tema Diablo e una serie di accessori a tema, questo telefono unico è un oggetto imperdibile per i fan più accaniti dell’universo di Diablo.

Il ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition presenta dettagli che ricordano le lunghe missioni di Diablo, con il suo esercito di demoni e mostri da incubo. Il retro dello smartphone è dotato di una speciale finitura che intensifica la luminosità delle fiamme rosse con il variare dell’angolazione, e del logo Aura RGB personalizzabile.

Internamente, il ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è identico al ROG Phone 6, con le sue specifiche premium pensate per vincere e alimentate dal più recente Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform con 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di ROM UFS3.1.

ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è stato completamente riprogettato per evocare il mondo da incubo di Sanctuary, assediato dalle orde demoniache di Diablo, il Signore del Terrore.

La speciale finitura del ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition presenta una grafica che richiama l’iconica missione di combattimento con il suo terrificante serraglio di demoni e mostri.

Il telefono offre inoltre ai fan una user experience speciale e un’interfaccia utente personalizzata con l’esclusivo pacchetto di temi animati Diablo Immortal. Questo include uno sfondo live di Diablo e un design nuovo per le icone delle applicazioni, mentre quando il telefono è in carica viene emesso un suono esclusivo e un’animazione che include elementi a tema.

L’ampio set di accessori a tema è il fiore all’occhiello del ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. L’esclusivo design della confezione si ispira al famoso Horadric Cube, un prezioso oggetto del gioco in grado di trasformare qualsiasi cosa venga posta al suo interno. Il telefono stesso è custodito al sicuro in una scatola ispirata al modello della leggendaria Worldstone. Una pergamena che raffigura il mondo di Sanctuary ha al suo interno indizi nascosti con inchiostro invisibile che possono essere rivelati utilizzando la piccola torcia Fahir’s Light in dotazione.

L’Aero Case Shield Blessing è una cover con un rilievo geometrico del teletrasporto, quest’ultima crea un effetto unico che brilla quando viene illuminato dalla Fahir’s Light. La parte interna e nascosta della cover è stampata con uno speciale “easter egg” sotto forma di immagine ispirata al Signore del Terrore.

ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition si basa sull’acclamata serie ROG Phone 6 e presenta le stesse specifiche tecniche per offrire prestazioni di gioco estreme. Sfrutta lo Snapdragon8+ Gen 1 e con 16 GB di memoria LPDDR5 per una commutazione fluida delle app, un sistema di raffreddamento high-tech, un’ampia batteria per una maratona di gioco senza limiti e gli impareggiabili controlli AirTrigger 6 per un’esperienza di gioco simile a quella su una console, il ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è pronto a combattere le forze del terrore.

ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è disponibile su ASUS ESHOP a 1.399 € IVA inclusa.