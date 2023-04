Asus Rog e Blowhammer: una capsule collection dedicata ai gamer

ASUS Republic of Gamers ha annunciato il suo primo lancio della collezione in edizione limitata in collaborazione con il marchio di abbigliamento Blowhammer, in concomitanza con l’uscita del nuovo Rog Phone 7 previsto per il 13 aprile. La collezione, chiamata Blowhammer x Rog, celebra la community Rog e ne omaggia lo stile e i colori grazie al design esclusivo e accattivante dei capi presenti.

Blowhammer è il brand nativo digitale, che da dieci anni crea artwork e li imprime su capi di abbigliamento dal design unico. L’approccio etico della produzione Just-in-time, grazie a cui creiamo solo ciò che è stato già acquistato, permette all’azienda di focalizzare le energie sulla creatività e di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

I fan avranno la possibilità di acquistare magliette e felpe con i richiami ai motivi e ai colori iconici Republic of Gamers. Una collezione unica che rispecchia il mondo Rog e tutti i suoi elementi chiave.

La linea di abbigliamento presenta capi in diverse colorazioni per rispondere alle esigenze e ai gusti di tutti i gamer. Le colorazioni sono: nero con i classici profili rossi, che richiamano l’iconico logo del brand, e bianco con i dettagli in azzurro, ormai tratto distintivo del Rog Phone in versione white. Questa collezione è caratterizzata da giochi di design che intrecciano i diversi elementi chiave per trasformarsi in capi di abbigliamento artwear che diventeranno parte integrante degli outfit degli appassionati Asus Rog.

La capsule collection limited edition è acquistabile sul sito Blowhammer fino al 5 giugno.