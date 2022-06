ASUS ROG: ecco gli auricolari Cetra True Wireless

ASUS Republic of Gamers annuncia Cetra True Wireless, i primi auricolari gaming true wireless proposti da ROG. Per offrire audio e musica in-game davvero immersivi, le cuffie integrano la tecnologia Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) e vantano eccellenti prestazioni wireless a bassa latenza, garantendo ai giocatori un audio impeccabile con un ritardo minimo o nullo nel gameplay. Audio e video risultano così sempre perfettamente sincronizzati, caratteristica fondamentale soprattutto nel gaming competitivo.

Le nuove ROG Cetra True Wireless offrono audio wireless a bassa latenza per garantire un’eccellente livello di sincronizzazione tra l’azione sullo schermo e l’audio in-game rispetto alla maggior parte degli auricolari true wireless Bluetooth. Che si giochi da PC o su smartphone, i flussi audio lag-free di ROG Cetra True Wireless approssimano infatti molto da vicino le performance ottenibili dagli auricolari cablati.

ROG True Cetra Wireless integrano la tecnologia ANC per rilevare e filtrare efficacemente i rumori ambientali circostanti, mediante piccoli microfoni aggiuntivi collocati all’interno degli auricolari e in grado di riconoscere e neutralizzare disturbi e suoni indesiderati. Così anche negli ambienti più rumorosi ROG True Cetra Wireless offrono agli utenti un’esperienza audio di qualità superiore e coinvolgente, per il gioco come per l’ascolto della musica o anche per le call.

I driver Asus Essence da 10mm di ROG Cetra True Wireless sono stati appositamente equalizzati e grazie anche alla presenza di ampie camere stagne sono in grado di fornire un suono armonioso, ricco e pulito nelle gamme delle frequenze medie e alte, nonché bassi potenti e profondi per regalare un’esperienza di ascolto sempre sorprendete, realistica ed immersiva.

ROG Cetra True Wireless offrono fino a 5,5 ore di utilizzo continuativo con una singola carica, mentre la custodia di ricarica in dotazione assicura ulteriori 21,5 ore di ascolto per un totale di ben 27 ore di durata massima della batteria. E per ridurre al minimo i tempi di inattività, la tecnologia di ricarica rapida integrata offre agli utenti fino a 1,5 ore di ascolto con una ricarica di soli 10 minuti.

La custodia di ricarica può essere connessa via USB-C ai caricatori e supporta anche la ricarica wireless. Le nuove ROG Cetra True Wireless hanno anche una certificazione IPX4 che le rendono resistenti agli schizzi, consentendo a chi le indossa di essere sempre operativo, in ogni condizione.