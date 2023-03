ASUS ROG: ecco il case gaming full tower ROG Hyperion GR701

ASUS ROG annuncia ROG Hyperion GR701, un maestoso case gaming in formato full tower che ridefinisce stile e performance degli chassis per PC, progettato per elevare le build fai-da-te verso nuovi livelli e in grado di offrire una combinazione davvero senza compromessi tra eleganza e prestazioni.

ROG Hyperion ridefinisce così la next gen degli chassis per PC. La priorità di Hyperion è garantire un airflow ottimale grazie anche ad ampi canali per il passaggio dell’aria collocati nella parte anteriore, insieme a una griglia che corre lungo tutta la parte superiore. Grazie a questi canali e al supporto fino a due radiatori da 420 mm, gli utenti possono essere certi che i loro componenti saranno sempre efficacemente raffreddati e potranno funzionare al meglio, sia che si utilizzino dissipatori di calore ad aria, sia che si preferiscano soluzioni di raffreddamento a liquido di tipo “all-in-one” o ancora un custom loop completamente personalizzato.

ROG Hyperion è stato progettato pensando ai componenti di nuova generazione. Supporta schede madri E-ATX fino a 12 pollici, offre doppie porte USB 3.2 Gen 2×2 Type-C nella parte anteriore e numerosi slot di espansione per aggiornamenti a prova di futuro.

ROG Hyperion è sufficientemente spazioso da contenere anche le schede grafiche dalle dimensioni più generose, come la ROG Strix GeForce RTX 4090. Si può scegliere tra un montaggio tradizionale di tipo orizzontale, per una larghezza fino a 460 mm, oppure di montare la scheda video verticalmente, sfruttando uno spazio utile fino a 130 mm per poter ospitare senza problemi i modelli attuali e futuri.

Nessun problema neanche per i cavi, il case ha ben 34 mm di spazio dietro la scheda madre per ospitare tutti i cablaggi, con passacavi multipli e un ampio pannello lungo il retro, già dotato di fascette a strappo integrate.

ROG Hyperion integra anche un piccolo cassetto sul fondo che offre uno spazio dedicato per viti, accessori o persino un piccolo cacciavite. In più, i pannelli laterali sono removibili e installabili facilmente e in totale assenza di attrezzi mentre anche la cover dell’alimentatore è stata progettata per consentire un adeguato flusso d’aria, mantenendo tuttavia i fori di aereazione abbastanza piccoli da impedire che le viti possano cadere. Nella cover c’è anche una piccola feritoia destinata a evidenziare il pannello OLED del ROG Thor, in modo che gli utenti possano anche monitorare il consumo energetico in tempo reale.

Il pannello interno accanto alla scheda madre offre lo spazio necessario per un radiatore, ventole ARGB, vari SSD da 2,5 pollici oppure, qualora non si abbia bisogno di quello spazio aggiuntivo, si può scegliere di installare la scheda con illuminazione RGB già inclusa, che aggiunge un effetto visivo in puro stile ROG e impreziosisce uno spazio altrimenti buio o vuoto.

ROG Hyperion GR701 è già disponibile presso gli ASUS Gold Store ed i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e a breve anche sull’eShop ASUS e presso gli altri principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 469,90€ IVA inclusa.