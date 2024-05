ASUS ROG: ecco il mouse gaming ROG Keris II Ace

ASUS ROG annuncia che il nuovo mouse gaming ROG Keris II Ace è ora disponibile in Italia. Questo mouse fa parte della linea “Ace”, pensata appositamente per il mondo degli eSports. Con un peso di soli 54 grammi e un design ergonomico ideale per lunghe sessioni di gioco, il ROG Keris II Ace rappresenta una vera rivoluzione per gli appassionati di FPS. Tra le numerose caratteristiche che rendono unico questo mouse, spicca la tecnologia wireless ROG SpeedNova, che garantisce una latenza minima anche in ambienti con molte connessioni attive. Il sensore ottico ROG AimPoint Pro, con una sensibilità di 42.000 dpi, e i micro switch ottici ROG assicurano controllo, precisione e lunga durata. Un’innovazione esclusiva è il ROG Polling Rate Booster, un dongle che permette di raggiungere frequenze di polling fino a 4000 Hz in modalità wireless e fino a 8000 Hz con cavo, riducendo il ritardo di risposta e garantendo esecuzioni precise anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il nuovo mouse gaming ROG si caratterizza per il suo design esclusivo, che punta a soddisfare al meglio le esigenze di ogni giocatore, casual o pro. A partire dalla sua forma ergonomica, testata sul campo dai migliori pro player di titoli FPS e che permette alla nuova proposta della collezione ROG Ace di offrire massimo comfort e migliore controllo. Il nuovo Keris, infatti, è stato sviluppato ponendo la massima attenzione ai dettagli, per aiutare ogni gamer nei match più impegnativi: i bordi sono inclinati verso l’interno per fornire una presa solida e comoda al tempo stesso; i pulsanti laterali sono posizionati per essere più facilmente accessibili con il pollice; la sporgenza a destra è dotata di spazio extra per appoggiare l’anulare e consentire una migliore mobilità per l’indice e il medio. Anche i piedini del mouse impiegano materiali di alta qualità, realizzati in PTFE 100% per facilitare movimenti fluidi e veloci. In più il nuovo Keris è disponibile in due varianti di colore: Standard Black o Moonlight White, per creare un perfetto match con ogni preferenza di stile o setup di gioco.