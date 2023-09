ASUS ROG: ecco Raikiri e Raikiri Pro

ASUS Republic of Gamers ha ufficialmente lanciato i nuovi prodotti Raikiri e Raikiri Pro. Il Raikiri Pro rappresenta una svolta nel mondo dei controller per PC, essendo il primo a ottenere la certificazione Xbox, e offre una serie di funzionalità all’avanguardia per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di gaming. Dotato di uno schermo OLED integrato e di una connettività tri-mode, questo controller offre un controllo completo e un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione per ogni giocatore.

Progettato per garantire esperienze di gioco di alto livello, il Raikiri Pro si distingue come il controller tecnologicamente più avanzato attualmente disponibile sul mercato. Offre una vasta gamma di funzioni avanzate e possibilità di personalizzazione praticamente illimitate. Lo schermo OLED integrato può essere utilizzato per mostrare animazioni personalizzate, indicatori di stato o per cambiare rapidamente il profilo di gioco direttamente durante il gameplay. Inoltre, la connettività tri-mode consente di connettersi in modo flessibile tramite Bluetooth, RF a 2,4 GHz a bassa latenza o cavo USB, rendendo il Raikiri Pro ideale per l’uso su desktop PC, notebook e con ROG Ally. Inoltre, è compatibile anche con le ultime console Xbox tramite connessione USB-C.

Le sue intuitive opzioni di controllo includono quattro pulsanti posteriori programmabili per comandi di gioco personalizzati e la possibilità di regolare la sensibilità del joystick “al volo”. Il Raikiri Pro presenta anche blocchi fisici a due vie per i grilletti, consentendo una personalizzazione ottimale per adattarsi a diverse preferenze di gioco o a giochi diversi, con la possibilità di regolare le zone morte tramite il software Armoury Crate.

Con il Raikiri Pro, ogni giocatore può esprimere il proprio stile unico programmando immagini, animazioni o testi personalizzati per il display OLED integrato.

ROG Raikiri Pro è il primo controller per PC con licenza Xbox a offrire connettività tri-mode, comprensiva di Bluetooth, RF a 2,4 GHz a bassa latenza e una connessione cablata standard USB-C. Ciò garantisce la massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, inclusi notebook, PC desktop e console Xbox di ultima generazione quando collegato tramite USB-C. In modalità wireless, la tecnologia AFH (Adaptive Frequency Hopping) riduce al minimo le interferenze con altri dispositivi, garantendo una connessione Bluetooth stabile e a bassa latenza, perfetta per il gaming competitivo.

Sia il Raikiri che il Raikiri Pro sono dotati di un jack audio da 3,5 mm e di un DAC ESS integrato, che offrono un’esperienza audio in-game premium e incredibilmente realistica. Entrambe le versioni includono anche un pratico pulsante per attivare o silenziare il microfono e la chat durante il gioco.

Il loro design traslucido e il logo ROG fluttuante conferiscono a entrambi i controller un aspetto che riflette l’autentico spirito ROG, con un tocco di “cyberpunk” ispirato alla fantascienza. Le impugnature ergonomiche e sottili con un arco piatto sono progettate per adattarsi comodamente a diverse dimensioni delle mani e stili di gioco, garantendo il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco.