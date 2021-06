Asus: ROG Gladius III e Gladius III Wireless arrivano in Italia

ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità in Italia dei mouse ROG Gladius III e ROG Gladius III Wireless. Entrambi i modelli presentano un design ergonomico e un sensore avanzato da 19.000 dpi. Il nuovo ed esclusivo Push-Fit Switch Socket II supporta sia i tradizionali micro-switch meccanici a 3 pin sia quelli ottici Omron a 5 pin, per consentire di personalizzare in modo preciso il clic e il feedback tattile dei pulsanti in base alle proprie preferenze.

Il modello ROG Gladius III Wireless presenta inoltre una connettività tri-mode: via cavo, wireless a 2,4 GHz RF e Bluetooth. La rivoluzionaria latenza “zero-click” assicura una reattività in tempo reale, mentre il cavo flessibile ROG Paracord e i piedini ROG Omni 100% PTFE con bordi arrotondati, assicurano una scorrevolezza estremamente fluida.

Prestazioni rivoluzionarie per il gaming

Il sensore ottico di ROG Gladius III opera a 19.000 dpi espressamente sintonizzato sui 26.000 dpi e con una deviazione ridotta all’1% al fine di assicurare una latenza pressoché azzerata e una precisione senza paragoni al servizio dei gamer più esigenti. Oltre agli altissimi dpi, il mouse targato Republic of Gamer permette di tracciare fino a 400 pollici al secondo con un’accelerazione di 50G. A tutto ciò si aggiunge il design dei tasti pivot perfetti per la massima risposta durante il gameplay.

Push-Fit Switch Socket II

La tecnologia Push-Fit Switch Socket II garantisce la compatibilità con i microinterruttori ottici meccanici e Omron. In virtù di ciò è possibile sostituire in qualsiasi momento e con estrema facilità i classici interruttore meccanici a 3 pin con i più nuovi e innovativi microinterruttori ottici Omron a 5 pin. Il connettore rinforzato riduce le oscillazioni al fine di garantire click coerenti sui pulsanti anche durante le fasi più concitate di gioco. Gli switch, inoltre, variano in termini di sensibilità e funzioni così che il ROG Gladius III possa essere adattato allo specifico stile di gioco.

I nuovi microinterruttori ROG vantano un’elevata resistenza nel tempo, testimoniata dalla durata per oltre 70 milioni di click e dalla giunzione elettrica placcata in oro. A ciò si aggiungono i rigorosi standard di produzione che caratterizzano la gamma ROG: ogni singola componente è stata ispezionata e classificata. Mentre i pulsanti destro e sinistro sono accoppiati per mantenere la deviazione di forza entro un intervallo di circa 5 grammi, traducibile in un feedback coerente di click. In più il peso di 79 grammi del ROG Gladius III è del 30% inferiore rispetto al suo predecessore, mentre il ROG Gladius III Wireless è passato dai 128 grammi del suo predecessore a soli 89 grammi.

Non manca il tasto Profile per salvare nella memoria interna fino a cinque profili personalizzati, con cui adattare le impostazioni del mouse al tipo di utilizzo.

I piedini integrati nel ROG Gladius III sono arrotondati e realizzati in Teflon (PTFE) al 100% per restituire una fluidità avanzata e ridurre gli attriti su qualsiasi superficie. Mentre il cavo ROG Paracord da 2 metri è flessibile e leggero, progettato per ridurre al minimo i rallentamenti e ottimizzare il movimento.

Illuminazione ROG Aura

ROG Gladius III e ROG Gladius III Wireless sono “firmati” dal logo ROG che si illumina con la tecnologia ROG Aura RGB, a cui si affiancano l’illuminazione della rotella e le scritte ROG poste sul lato. Il pannello laterale è inciso al laser e si illumina con effetti di colore che possono essere personalizzati con sei animazioni.

Queste e altre configurazioni sono gestibili dal software Armoury Crate con cui si possono personalizzare entrambi i mouse in tutte le loro sfaccettature, comprese prestazioni, calibrazione, mappatura dei tasti, effetti di luce, i profili e così via.

ROG Gladius III Wireless: Connettività tri-mode

Al fine di supportare le elevate prestazioni studiate per il gaming, ROG Gladius III Wireless sfrutta connessioni ad alta efficienza. Il mouse è proposto sia nella versione solo cablata con cavo USB 2.0, sia in quella Wireless che adotta la connettività tri-mode: cablata via USB 2.0, Bluetooth e wireless RF a 2,4 GHz. Il modello Wireless integra inoltre una batteria di lunga durata, che arriva a 55 ore di autonomia in modalità wireless RF a 2,4 GHz e a 89 ore in Bluetooth (entrambe con RGB spento).

ROG Gladius III è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 89€ IVA inclusa. ROG Gladius III Wireless, invece, è disponibile ad un prezzo di 109€ IVA inclusa.