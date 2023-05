ASUS ROG presenta la tastiera Falchion Ace

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia della tastiera gaming ROG Falchion Ace, in formato 65% e dedicata agli eSport. Caratterizzata da un design ultracompatto, la tastiera include le frecce e i tasti di navigazione in un telaio dalle dimensioni comparabili a quelle di tastiere in formato 60%. La Falchion Ace è dotata di switch meccanici ROG NX a rapida attuazione e di curve di forza attentamente ottimizzate per sequenze di tasti consistenti e dal feeling eccellente. Gli stabilizzatori ROG garantiscono sequenze di tasti più fluide e coerenti, in particolare per i tasti più lunghi, mentre l’acustica della tastiera è stata migliorata con l’adozione di schiuma fonoassorbente.

La tastiera include un pannello touch interattivo posto lungo il lato sinistro, che permette di regolare facilmente il volume e i comandi personalizzabili, mentre le due porte USB-C consentono di avere una postazione gaming più ordinata e di fare uno switch simultaneo tra diversi PC. ROG Falchion Ace integra anche piedini che permettono di regolare l’altezza e l’inclinazione della tastiera in base alle preferenze dell’utente, oltre a includere una pratica cover protettiva.

Con la Falchion Ace, il team di progettazione ROG ha voluto creare una tastiera al 65% senza compromessi, incorporando anche i tasti freccia e i tasti di navigazione in una periferica dalle dimensioni ancora più contenute, per offrire ai gamer tutte le funzioni di una tastiera standard, senza affatto sprecare spazio sulla propria scrivania. La tastiera è disponibile in due colori: Black e Moonlight White, per adattarsi al meglio alle preferenze dell’utente e a ogni setup di gioco.

Un innovativo pannello touch integrato sul lato sinistro della tastiera consente di regolare istantaneamente il volume o di attivare utili scorciatoie, come cambiare app o copiare e incollare gli elementi selezionati. Può anche essere programmato come tasto macro per i comandi di gioco più complessi. Due porte USB-C poste su entrambi i lati nel retro della tastiera consentono di connettersi contemporaneamente a due diversi PC e di passare istantaneamente da un PC all’altro semplicemente azionando lo switch meccanico posto centralmente tra le due porte.

ROG Falchion Ace è già disponibile in Italia nella versione standard Black e Moonlight White sull’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ASUS, al prezzo consigliato di 149,90 € IVA inclusa.