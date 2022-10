ASUS: Zenbook 14X OLED Space Edition arriva in Italia

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità italiana della versione commemorativa Zenbook 14X OLED Space Edition, un prestigioso laptop in edizione speciale realizzato per celebrare il 25° anniversario della missione spaziale di 600 giorni del laptop ASUS P6300 e per rappresentare lo spirito “In Search of Incredible” del brand ASUS.

Caratteristica esclusiva della Space Edition è il futuristico ZenVision, un display OLED da 3,5 pollici incastonato esternamente sul telaio che visualizza messaggi e animazioni personalizzabili. Prestazioni stellari a tutto tondo per una produttività senza sforzo sono garantite grazie ai più recenti processori Intel Core i7 di 12a generazione, fino a 16 GB di memoria LPDDR5 e grafica integrata Intel Iris Xe. Zenbook 14X OLED Space Edition è inoltre dotato di un’unità di archiviazione SSD PCIe 4.0 x4 ultraveloce e di Intel WiFi 6E (802.11ax) di classe gigabit, per cui l’attesa per le app o i siti web è un ricordo del passato. Per garantire le massime prestazioni ogni volta che se ne ha bisogno, la tecnologia termica ASUS IceCool a doppia ventola può essere configurata tramite l’app MyASUS.

Con un peso di soli 1,4 kg e uno spessore di 15,9 mm, l’ultraportatile Zenbook 14X OLED Space Edition è sempre pronto al decollo. Grazie alla sua offerta completa di porte I/O, è possibile effettuare qualsiasi connessione, ovunque, sia sulla Terra che oltre!

Ci si può collegare senza problemi alle più recenti periferiche ad alta velocità con le due porte Thunderbolt 4 USB-C ultraveloci di Zenbook 14X OLED Space Edition, che supportano anche la ricarica rapida, i display esterni 4K UHD e una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps. Sono presenti anche una porta HDMI, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A e un lettore di schede microSD. Un comodo jack audio combinato si occupa di tutte le comunicazioni e degli I/O audio.

Ricaricare lo Zenbook 14X OLED Space Edition è facile grazie a USB-C Easy Charge, che supporta un’ampia gamma di caricatori standard USB-C da 5-20V. È possibile utilizzare qualsiasi caricabatterie certificato PD (Power Delivery), compreso l’adattatore per la ricarica rapida da 100 watt in dotazione, oppure è possibile ricaricare mentre si viaggia in aereo (o da navicella spaziale!) con caricabatterie o power bank.

Le due porte Thunderbolt 4 USB-C dello Zenbook 14X OLED Space Edition sono ultraveloci e ultraversatili. Supportano USB-C Power Delivery e forniscono una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps per periferiche ad alte prestazioni. Zenbook 14X OLED supporta inoltre fino a un massimo di quattro display, utilizzando le porte Thunderbolt 4 e HDMI14.

Zenbook 14X OLED Space Edition è dotato di un eccezionale sistema di dissipazione del calore grazie alle heat pipe da 6 mm e 8 mm e a una doppia ventola a 87 pale che accelera efficacemente il trasferimento del calore. Le pale della ventola e la ventola sono realizzate con un polimero a cristalli liquidi che consente di essere più leggero e più sottile delle normali ventole. Ogni pala della ventola ha un design aerodinamico con curvatura 3D, che consente alla ventola di ottenere una migliore portata. Inoltre, le ventole utilizzano un cuscinetto fluidodinamico, che consente di ridurre le vibrazioni e la rumorosità rispetto ai normali sistemi di dissipazione del calore.

Zenbook 14X OLED Space Edition è rifinito in un esclusivo colore Zero-G Titanium, che riflette il fatto che il titanio è ampiamente utilizzato nella costruzione di veicoli spaziali. Questa tonalità rimanda all’eccitante promessa di scoperta di un viaggio indimenticabile, come quelli nello spazio, ed è il colore perfetto per questo portatile unico nel suo genere.

Zenbook 14X OLED Space Edition è disponibile al prezzo consigliato al pubblico a partire da 1.549€ presso i Gold Store ASUS e l’e-shop ufficiale del brand.