Asus: Zenbook 17 Fold OLED arriva in Italia

ASUS, ha annunciato oggi la disponibilità italiana del nuovo Zenbook 17 Fold OLED. Il nuovo foldable di ASUS è il primo laptop OLED pieghevole da 17,33″ al mondo: una volta piegato raggiunge un formato di 12,55″.

Il nuovo laptop di ASUS è stato progettato in collaborazione con Intel per studiare una soluzione all’avanguardia per la categoria dei dispositivi pieghevoli. ASUS Zenbook 17 Fold OLED, con il suo schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e 2,5K è in grado di piegarsi al centro per andare a creare due display 3:2 da 12,5 pollici e 1920 x 1280. Il dispositivo può essere utilizzato in modalità Desktop, Laptop (con tastiera Bluetooth), Laptop (con tastiera virtuale), Tablet, Reader ed Extended, grazie al supporto della tastiera Bluetooth ErgoSense full-size e il touchpad.

Lo schermo può essere diviso fino a tre finestre – utilizzando il Mode Switcher –, sia con orientamento orizzontale sia verticale, per soddisfare a pieno le diverse esigenze della giornata lavorativa e non solo.

Il display del nuovo laptop ASUS vanta uno schermo OLED NanoEdge touchscreen da 17,33” in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, PANTONE Validated, immagini HDR ultra-realistiche e livelli di luce blu inferiori del 70% rispetto a un display LCD, con certificazione TÜV Rheinland per la cura degli occhi.

Il nuovo arrivato in casa ASUS monta un processore Intel Core i7 U-Series di 12a generazione, una scheda grafica Intel Iris Xe, Intel WiFi 6E, fino a 16 GB di RAM e una veloce unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB.

Il touchpad di Zenbook 17 Fold OLED è idrofobico e resistente all’usura, grazie all’apposito rivestimento in PVD anti-impronta di alta gamma che garantisce un’eccellente resistenza. La tastiera è progettata per un’esperienza di digitazione confortevole: un passo dei tasti full-size da 19,05 mm, una scanalatura di 0,2 mm e una corsa lunga 1,44 mm.

La tecnologia audio AI di cancellazione del rumore permetterà agli utenti ASUS di filtrare il rumore ambientale e di normalizzare tutte le voci individuali in modalità Multi-presentatore da posizioni diverse per ottimizzare la qualità delle videoconferenze di gruppo.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED è disponibile a partire da 3.299,00 € sul canale E-shop dell’azienda e presso gli ASUS Gold Store.