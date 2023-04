ASUS Zenbook Fold 17 OLED, il futuro è già qui

L’ASUS Zenbook Fold 17 OLED rappresenta un punto di svolta nell’evoluzione dei laptop. Il suo design pieghevole è impressionante, la cerniera è costruita con precisione e stabilità tale da garantire un’esperienza utente sicura e affidabile. A primo impatto il laptop ha un aspetto elegante e moderno con questo schermo pieghevole che attira subito l’attenzione, inoltre il design sottile e robusto lo rende facile da trasportare. Questa nuova tecnologia pieghevole è effettivamente pratica e funzionale ed offre la possibilità di utilizzare il dispositivo in molteplici modalità.

L’ASUS Zenbook Fold 17 OLED rappresenta davvero il futuro, migliorando l’esperienza digitale per molte persone, sia che si tratti di professionisti che lavorano su più progetti contemporaneamente o di utenti che guardano video e navigano in Internet allo stesso tempo: il dispositivo può essere facilmente trasformato in un desktop, un laptop, un tablet e altro ancora. La gestione intelligente delle finestre nelle app ASUS esclusive rende facile organizzare il lavoro in più spazi contemporaneamente. Inoltre, lo schermo pieghevole può essere diviso in finestre multiple e i contenuti possono essere organizzati in modo efficiente.

In termini di prestazioni, l’ASUS Zenbook Fold 17 OLED non delude. Il processore Intel Core i7 e i 16 GB di RAM garantiscono rapidità di elaborazione e capacità di gestire il multitasking con facilità, anche con più schede e spazi di lavoro aperti contemporaneamente. Inoltre, i quattro altoparlanti certificati Harman Kardon e il sistema audio Dolby Atmos migliorano la qualità dei contenuti multimediali.

Il dispositivo ha due funzioni intelligenti che lo distinguono dagli altri laptop pieghevoli sul mercato. Il rilevamento della presenza dell’utente tramite una telecamera HD IR e il sensore di colore integrato consentono di aggiustare automaticamente la luminosità dello schermo e la temperatura del colore.

Ma torniamo alle modalità di utilizzo, eccole elencate:

Modalità Desktop – Apri lo schermo e posizionalo in orizzontale sulla scrivania. La tastiera deve essere posta sulla superficie di lavoro per un’esperienza totale stile desktop. Questa modalità ti permette di sfruttare appieno lo schermo da 17 pollici e avere una postazione di lavoro portatile e versatile.

Modalità Laptop – Apri lo schermo fino a metà e posiziona la tastiera sulla parte inferiore dello schermo. Questa modalità è perfetta quando devi lavorare in mobilità ma hai bisogno di una tastiera fisica. In questa modalità, l’ASUS Zenbook Fold 17 OLED diventa un laptop pieghevole con schermo da 12.5 pollici dotato di una tastiera ergonomica.

Modalità Laptop Virtuale – Apri lo schermo fino a metà e attiva la tastiera virtuale che appare sul lato inferiore dello schermo. In questa modalità non hai bisogno di una tastiera fisica e puoi usare la tastiera virtuale sullo schermo. Questa modalità è ideale se devi lavorare in mobilità e non puoi utilizzare la tastiera esterna integrata.

Modalità Reader – Con la cerniera allineata verticalmente, l’ASUS Zenbook Fold 17 OLED diventa un dispositivo di lettura a schermo largo. In questa modalità puoi leggere documenti o navigare su internet come se stessi sfogliando un libro.

Modalità Tablet – Apri lo schermo a 180° per utilizzare il dispositivo come un tablet, sia in posizione orizzontale che verticale. Questa modalità è ideale se vuoi sfruttare la piena capacità touch dello schermo da 17 pollici.

In conclusione, l’ASUS Zenbook Fold 17 OLED è un prodotto altamente innovativo e versatile, ideale per coloro che cercano un laptop dalle prestazioni elevate e dalle funzionalità avanzate. Tuttavia, il prezzo elevato potrebbe non essere adatto a tutti, specialmente per un laptop pieghevole di “prima generazione”. E comunque qui non parliamo solo di moda, fattore importante per molti; il fatto che un dispositivo sia alla moda non dovrebbe essere l’unico motivo per comprarlo. Qui parliamo di futuro, il futuro già presente e se sei interessato all’innovazione tecnologica e alle nuove esperienze utente, l’ASUS Zenbook Fold 17 OLED è un’opzione interessante, un investimento utile per l’avvenire.

In sintesi anche se non abbiamo avuto il piacere di passare molto tempo con l’ASUS Zenbook Fold 17 OLED, siamo consapevoli di trovarci di fronte ad un dispositivo sorprendente e altamente innovativo che rappresenta una nuova frontiera nell’innovazione tecnologica. Se sei un professionista o un appassionato di tecnologia che cerca un dispositivo altamente versatile e funzionale, questo laptop pieghevole è la soluzione perfetta.