ASUS ZenScreen: la serie di monitor portatili più venduta al mondo

ASUS ha annunciato che ZenScreen è la serie di monitor portatili più venduta al mondo. L’annuncio si basa su un recente rapporto della principale società di analisi IHS Markit, secondo cui i monitor portatili ASUS hanno rappresentato il 64% delle spedizioni totali a livello globale durante i primi tre trimestri del 2019.

Leader nel crescente mercato dei monitor portatili

Secondo IHS Markit, gli utenti sono sempre più interessati ai vantaggi offerti dai monitor portatili, cosa che ha prodotto un aumento delle spedizioni globali del 46% nel 2019. Nel 2020, le spedizioni dovrebbero aumentare di un ulteriore 27%.

Mentre il mercato registra una crescita significativa, ASUS ha dimostrato la capacità di rimanere all’avanguardia. Dalla analisi basata sui principali rivenditori online di Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Africa, ASUS è stato il numero uno nelle vendite di monitor portatili per tre anni consecutivi.

La leadership di ASUS nei monitor portatili è iniziata nel 2013 con il lancio del primo monitor USB portatile dell’azienda, con il modello MB168B. Negli anni successivi ASUS ha arricchito questo settore con numerose soluzioni innovative, come il primo monitor portatile al mondo USB Type-C™ (MB169C+) e i display di categoria più sottili e leggeri al mondo. Nel 2019, ASUS ha presentato ZenScreen Touch MB16AMT, il primo monitor portatile al mondo con funzionalità multitouch e batteria integrata.

Massima produttività in movimento, a casa e in ufficio

I monitor portatili ZenScreen sono progettati per aumentare la produttività in mobilità, ma al tempo stesso anche poter soddisfare le esigenze di intrattenimento. Il design elegante e versatile ed il peso contenuto, a partire da appena 780 grammi, li rende facili da utilizzare ovunque, consentendo loro di adattarsi a una vasta gamma di scenari di impiego, compreso lo smart working. Chi normalmente utilizza un laptop o una postazione fissa, a casa o a lavoro, può comodamente aumentare l’area di lavoro con uno schermo aggiuntivo, decisamente utile per migliorare la produttività e il comfort. Soprattutto per chi lavora da casa è infatti essenziale ottimizzare gli spazi ed un monitor classico sotto questo aspetto è sicuramente una soluzione più ingombrante e meno pratica. I content creator possono inoltre utilizzare lo ZenScreen per avere una visuale più ampia e dettagliata o semplicemente più strumenti e tool di lavoro contemporaneamente, opzione molto utile durante l’editing di foto e video. Un buon numero di modelli di questi display portatili possono inoltre essere collegare anche direttamente ad uno smartphone, per una migliore visualizzazione di applicazioni o contenuti multimediali o una più agevole condivisone degli stessi contenuti.

Tutti i modelli ZenScreen sono dotati di pannello IPS da 15,6 pollici con risoluzione FHD che regala immagini sempre perfette, vivide e nitide da quasi ogni angolo. In più sono godono delle teconolgie ASSU Flicker-free e Low Blue Light certificate TÜV Rheinland per prevenire l’affaticamento visivo e garantire il massimo confort di visione.

Novità anche per il gaming

ASUS sta ampliando la gamma di monitor portatili, aggiungendo soluzioni focalizzate sull’intrattenimento al fine di soddisfare anche le esigenze dei giocatori che cercano esperienze di gioco di alta qualità mentre sono in movimento. Il nuovo display portatile ROG Strix XG17 è certamente la soluzione che risponde a questa esigenza, con uno schermo IPS FHD da 17,3 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 3 ms, rendendolo il monitor portatile più veloce al mondo. Pesa solo 1 kg e ha una batteria integrata che supporta fino a 3,5 ore di funzionamento a 240 Hz con una singola carica completa. La tecnologia di ricarica rapida permette di godere di 120 minuti di utilizzo dopo solo un’ora di ricarica. Include anche la tecnologia Adaptive-Sync, che opera tra 48–240 Hz, per consentire un gameplay eccellente e sempre fluido. Una coppia di altoparlanti stereo frontali offre un audio di gioco chiaro e coinvolgente.

