Atari: in arrivo “Berzerk:Recharged”

Il 9 novembre segna una data speciale per tutti gli amanti dei videogiochi. Berzerk: Recharged farà il suo ingresso nel mondo del gaming. Il nuovo membro della famosa serie Recharged di Atari sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC Windows, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e persino Atari VCS.

Berzerk è un titolo iconico che ha segnato un’epoca d’oro nel mondo dei videogiochi negli anni ’80. La sua versione originale è stata un videogioco sparatutto multidirezionale con visuale dall’alto, in cui i giocatori si sono trovati immersi in un labirinto infestato da minacce elettrificate. Tuttavia, il vero tocco di genio di Berzerk è stato l’introduzione di un personaggio inquietante e implacabile: Evil Otto.

Evil Otto è un’icona del male nei videogiochi. Questo personaggio si presenta come uno smile rimbalzante che insegue i giocatori senza sosta. Ciò che rende Evil Otto un cattivo davvero spaventoso è la sua totale indistruttibilità e la capacità di attraversare impunemente le pareti del labirinto. A differenza di altri cattivi dell’epoca, come Inky, Blink e Clyde, Evil Otto non si arrende mai, costringendo i giocatori a essere costantemente in movimento e a mantenere la loro attenzione su di lui. È come un incubo ricorrente, sempre in agguato.

Ma ora, in Berzerk: Recharged, Evil Otto è tornato, pronto a terrorizzare una nuova generazione di giocatori. Questa versione del gioco offre un aggiornamento grafico che porterà il labirinto e i suoi abitanti a una nuova vita, con dettagli più nitidi e colori brillanti. Inoltre, i controlli a doppia levetta rendono il gameplay ancora più preciso e coinvolgente, permettendoti di sfidare Evil Otto con una maggiore destrezza. Ma le sorprese non finiscono qui: Berzerk: Recharged presenta anche una colonna sonora inedita, composta dalla rinomata musicista Megan McDuffee. La sua musica contribuisce a creare l’atmosfera intensa e coinvolgente che è sempre stata una caratteristica distintiva del gioco.