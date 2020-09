ATCC: Peugeot 308TCR sul podio anche a Vallelunga

Si è concluso un altro week end di successi per la nuova PEUGEOT 308TCR schierata dalla Arduini Corse nel terzo atto dell’ATCC. A Vallelunga la PEUGEOT 308 da corsa ha portato in gara il logo celebrativo dei 210 anni della Casa del Leone, il più antico costruttore di automobili della storia ancora in attività. Alla guida del Leone ruggente, Massimo Arduini, che ha conquistato per due volte la vittoria tra le vetture turismo dell’ATCC ed è riuscito a salire in entrambe le occasioni sul podio assoluto.

La prestazione della vettura del Leone è stata notevole e ha lottato ad armi pari con le ben più potenti vetture GT. “Sono davvero felice di questo risultato a Vallelunga. Abbiamo dominato la classe turismo e ci siamo messi alle spalle anche numerose GT. Devo dire grazie alla bontà della vettura ma anche agli pneumatici Pirelli, che mi hanno permesso di spingere costantemente al limite. Cadono in questo periodo le celebrazioni dei 210 anni di PEUGEOT, volevo regalare alla Casa del Leone, con le quale ho corso e vinto tanto, un risultato speciale” – ha dichiarato Arduini.

Grazie ad una gestione accorta ma al tempo stesso aggressiva, la 308TCR ha guadagnato posizioni giro dopo giro finendo in seconda posizione alla fine di Gara 1. In Gara 2, la PEUGEOT è scattata dalla seconda posizione sullo schieramento ma ha dovuto cedere il passo alle vetture di classe superiore. Nonostante la differenza di potenza con i concorrenti, Arduini è riuscito a sfruttarne il perfetto equilibrio che le ha permesso di mantenere comunque la terza posizione assoluta in gara. Questo le ha permesso di vincere tra le vetture turismo dell’ATCC nel weekend di Vallelunga.

Il prossimo impegno della PEUGEOT 308TCR è fissato sul tracciato di Binetto tra due settimane.