Atelier Emé: le proposte dedicate alle damigelle per il ritorno alle cerimonie

Lo stop forzato alle cerimonie e più in generale alla condivisione dei propri momenti di felicità, che nell’ultimo anno hanno trovato spazio solamente nel virtuale, ha fatto crescere negli sposi, ma anche in tutte le persone vicine ad essi, il forte desiderio di tornare a celebrare e festeggiare insieme un momento unico, suggestivo ed emozionante come il matrimonio.

Seppur in forma più intima e ristretta, l’estate 2021 porta con sé il ritorno alle cerimonie fisiche e tutti quei rituali della tradizione che caratterizzano la preparazione e l’organizzazione di un #matrimonio indimenticabile.

Accanto alla sposa, preziosissima fonte di supporto, non potranno certo mancare le damigelle.

Atelier Emé ha realizzato una linea di abiti per damigelle che accompagneranno all’altare le spose durante i prossimi mesi. Abiti lunghi, sinuosi, leggeri e romantici, in grado di adattarsi perfettamente non solo al mood del matrimonio ma anche all’abito della sposa.

La linea Party PE 21 firmata Atelier Emé è ricca di creazioni sofisticate e adatte a tutte le bridesmaid-to-be.

Dai long dress con balze e fiocchetti romantici, nelle sfumature del cipria e del terracotta, all’inedito modello in tulle, in una sfumatura tenue e delicata. Per un look romantico e principesco Atelier Emé ha realizzato abiti nella nuance carta da zucchero mentre per le damigelle più scintillanti e audaci Atelier Emé propone un abito in lurex plissettato con corpino asimmetrico con riflessi polvere di stelle.

Ogni abito ha un fit diverso, pensato per far sentire a proprio agio chi lo indossa, così da esaltare la fisicità di ogni damigella e farla sentire sempre a proprio agio. I tessuti leggeri, il design impeccabile e la vestibilità perfetta rendono le creazioni di Atelier Emé confortevoli e versatili, che si prestano ad essere indossate a lungo, passando dall’emozionante cerimonia ai momenti più informali del ricevimento fino agli immancabili balli che coronano i festeggiamenti.

Atelier Emé ha realizzato abiti freschi, contemporanei e speciali per le damigelle, perfetti per accompagnare la fortunata sposa verso il suo giorno più bello.