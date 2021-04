Atlantic Stars: è nato il nuovo e-commerce

Atlantic Stars riscontra ogni giorno una crescente fidelizzazione da parte dei suoi appassionati. L’ottima performance delle vendite on-line (+20%) è il segno di una vera identificazione dei clienti con i valori positivi del brand, mai più attuali di oggi. I colori, la spinta nostalgica ma al contempo attualissima degli Anni ’70 e ’80, l’approccio smart e scanzonato, fanno di Atlantic Stars un brand forte di una marcata carica emozionale.

Il nuovo sito e-commerce del brand nasce così sotto una nuova stella guida: COLOR YOUR LIFE. Una vera e propria call to action per vivere la propria vita attraverso l’energia dei colori. Gli stessi che spiccano, inediti e sempre più protagonisti, nella collezione spring summer 2021.

Una gamma dove emergono alcuni campioni: nell’Uomo il modello Draco, evidente riferimento alla cultura pop degli Anni ’80, una sneaker cool in canvas, crosta di pelle e suola in EVA personalizzata, e il Crater, minimal, leggerissimo, ispirato alla cultura del running degli Anni ’70.

Nella Donna invece esce ancor più l’ecletticità del brand. Con il mood psichedelico di un modello classico come Andromeda o della più sofisticato Lania, una sneaker “crossover” superleggera e confortevole. Un mood animalier jungle gym con inserti zebrati o leopardati sui make-up cangianti della Lybra, una scarpa “city trekking” e della VEGA, uno dei best seller di sempre.

Le collezioni Atlantic Stars sono disponibili nei migliori retailer di sneakers e sul nuovo e-commerce di Atlantic Stars.