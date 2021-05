“Audax Air” sfida il caldo dell’estate

Apprezzata dagli utenti delle due ruote per l’azzeccato equilibrio tra il look casual e l’equipaggiamento tecnico, AUDAX si posiziona senza dubbio tra i modelli firmati Stylmartin più freschi e innovativi.

Perfettamente in timing con l’andamento stagionale il marchio propone questo modello in una versione Man e Lady pensata per i mesi più caldi, al passo con i trend attuali della moda dal punto di vista estetico e ancora più curata nei particolari: AUDAX AIR.

Progettata per favorire la corretta ventilazione anche quando la temperatura sale, la “AIR” presenta una tomaia realizzata in un confortevole mix di materiali resi idrorepellenti, tra cui la morbida e resistente pelle pieno fiore (caratterizzata anteriormente da una serie di fori), inserti in pelle scamosciata e tessuto tecnico microforato sui lati.

Ad agevolare ulteriormente il ricambio d’aria, ci pensa la fodera in air mesh traspirante.

Il “patchwork” esterno di materiali rappresenta anche l’elemento caratterizzante di AUDAX AIR dal punto di vista estetico: il gioco di texture, consistenze e colori, in un caso tutti sui toni del grigio e nell’altro vivaci e sportivi su fondo bianco, risulta particolarmente contemporaneo, ma non rinuncia a quell’appeal vintage capace di catturare l’attenzione.

La protezione del piede in sella è affidata a protezioni interne in PU in zona malleoli su entrambi i lati e al paracambio in pelle pieno fiore applicato esternamente, mancante nella versione WP.

Pratica e sicura, la doppia chiusura con lacci + velcro rappresenta inoltre un interessante dettaglio di stile, così come l’originale suola in gomma bicolor che, insieme alla soletta anatomica, agevola la camminata e garantisce sostegno e grip.

AUDAX AIR è disponibile in una gamma taglie che va dal 36 al 47.