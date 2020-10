Audi A1: ancora più digitale, ancora più efficiente

La digitalizzazione è uno dei pilastri del DNA Audi. In vista del 2021, l’equipaggiamento di Audi A1, porta d’ingresso della galassia dei quattro anelli, viene ulteriormente arricchito dall’adozione della piattaforma d’infotainment MIB 3 e da nuovi servizi Audi connect. Al rafforzamento degli equipaggiamenti hi-tech, la gamma Audi A1 affianca la continua evoluzione dei propulsori nell’ottica della massima efficienza.

Forte di una potenza di calcolo nettamente superiore rispetto al precedente sistema MIB 2+, di una velocità più elevata nell’esecuzione dei comandi e di una migliore gestione della RAM, la piattaforma MIB 3 – top di gamma dell’offerta d’infotainment Audi – è condivisa dall’intera gamma high-end dei quattro anelli e ora, per la prima volta nella storia del Brand, viene dedicata ad Audi A1. All’affinamento delle funzioni di navigazione, l’aggiornamento delle mappe avviene infatti mensilmente e senza costi anziché ogni tre mesi, si accompagna la possibilità di attivare il comando vocale anche tramite le hot word “Hey Audi” e “Alexa”. Quest’ultima formulazione dedicata all’assistente vocale di Amazon, basato sul cloud. Assistente che è integrato nel sistema di comando MMI e consente al conducente di accedere alle molteplici funzionalità e ai medesimi servizi Amazon disponibili da casa o attraverso i dispositivi abilitati.

L’adozione della piattaforma MIB 3 consente alla gamma Audi A1 di disporre di un’inedita dashboard per la schermata home del display MMI touch, così da rendere più rapide alcune operazioni di uso comune e favorire l’interattività del sistema. L’ampliamento delle funzioni Audi connect prevede la possibilità di attingere a informazioni dettagliate sul traffico, con una logica che da reattiva diviene anche predittiva. I servizi sono fruibili tramite la SIM card installata permanentemente nel veicolo. L’aggiornamento dell’infotainment di Audi A1 include l’adozione di prese USB di tipo C, più compatte e bidirezionali rispetto alle precedenti di tipo A, con funzione dati e ricarica per la riproduzione musicale mediante supporto portatile; ad esempio USB o lettore MP3.

Parallelamente al rafforzamento della dotazione digitale, Audi A1 beneficia dell’omologazione secondo la più recente normativa antinquinamento Euro 6d-ISC-FCM (WLTP 3.0) delle motorizzazioni 1.0 (30) TFSI 110 CV con cambio manuale a 6 marce o a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e 1.5 (35) TFSI 150 CV. Compatto e leggero – pesa solo 88 kg – il 3 cilindri di 999 cc si avvale di soluzioni raffinate quali il basamento in alluminio, le bielle forgiate e i pistoni in lega leggera esenti da squilibri al punto che il motore non richiede un albero di equilibratura. La testata è a dodici valvole, mentre gli alberi a camme di aspirazione e scarico sono regolabili ciascuno con un angolo di manovella di 50 e 40 gradi. Il collettore di scarico è integrato nella testata. Quest’ultima, come il basamento, è dotata di un circuito di raffreddamento dedicato.